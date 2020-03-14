【新冠肺炎】武漢推人才激勵措施　抗疫一線工作人員可獲優先晉升

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，為激勵疫情防控一線的專業技術人員，武漢將對參加新冠肺炎疫情防控一線工作人員有關人事人才實行職稱傾斜政策。

2月20日，醫護人員在屋苑內為痊癒患者上門檢查身體。（中新社）

《關於落實疫情防控一線工作人員人事人才激勵措施的通知》規定，參加疫情防控的專業技術人員，申報評審高一級職稱時，由所在單位優先推薦參評，在疫情防控一線的品德、能力和業績表現作為參加職稱評審的重要依據，在量化評審時可予以加分。

參加疫情防控的醫務、檢驗檢疫、防疫科研攻關等一線專業技術人員申報職稱，不受單位崗位結構比例限制，免於參加專業實踐能力考核；疫情防控一線工作經歷視同為一年基層工作經歷，視同完成當年繼續教育學時學分。參加疫情防控的醫務、檢驗檢疫、防疫科研攻關等一線專業技術人員，可提前一年申報評審高一級職稱或參加專業技術資格考試。

通知又稱，在疫情防控作出突出貢獻，獲得省（部）級以上表彰或記大功獎勵的醫務、檢驗檢疫、防疫科研攻關等一線專業技術人員，可納入職稱評審綠色通道，直接申報參加高一級職稱評審或考試。

潔淨車間工作人員正在進行試劑盒芯片點樣液配製。（中新社）

同時，開通招聘綠色通道：對疫情防控一線事業單位非正式在冊的醫務、檢驗檢疫、防疫科研攻關等專業技術人員，獲得區委區政府以上表彰的，事業單位在空編空崗的前提下，可根據工作需要，經各區人社部門或市直主管部門審核，並報市人社局同意後直接辦理聘用手續。對同類人員較多形成競爭的，採取考評的方式進行選聘；鼓勵基層事業單位專項招聘在疫情防控一線工作中表現突出的社區（村）幹部，同時可放寬年齡、學歷等條件。表現突出的社區（村）書記、主任，以及獲得區委區政府以上表彰的社區（村）幹部，可採取面試和考核相結合的方式，報市人社部門同意後，按規定的程序進行招聘。

另外，在優先晉升聘用崗位、優先推薦人才項目等方面，對疫情防控一線作出貢獻的專業技術人員均有相關政策傾斜。

（長江日報）