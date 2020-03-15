【新冠肺炎】明起所有境外進入北京者集中隔離14日　費用自理

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，世界多地出現大規模爆發。北京今日（15日）下午宣布，明（16日）起所有境外進入北京者，需要集中隔離14日，所需費用實施自理自備。

明日起，所有從境外進入北京者，都要被集中隔離14日。（中新社）

北京市政府副秘書長陳蓓今日表示，境外輸入已成為北京疫情防控重點。她宣布，從3月16日凌晨0時起，所有境外進京人員，原則上均應轉送至集中觀察點進行14天集中觀察。如有特殊情況的，經嚴格評估，可進行居家觀察。集中觀察點將配置專業醫護和工作人員，開展健康監測，發現問題及時處理。進行集中隔離觀察期間，隔離人員的費用實施自理自備。對於虛報信息隱瞞病情造成疫情傳播的人員，將依法追究責任，並納入信用體系。

此前，從境外進入北京者，被要求居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。

北京市衛健委數據顯示，累計至昨日（14日），北京境外輸入病例數已達到27宗。在3月初，北京市官方已明確表示，境外輸入是疫情防控的重點工作。

首都機場設置「處置專區」

此外，即日起，首都機場全部國際及港澳台地區進港航班，由原來的T3E區轉往停靠「T3D處置專區」，全部人員嚴格落實健康申報卡填報，待通關後進入專屬休息區並領取行李。若是在入關前測量體溫出現發燒、咳嗽等症狀者，現場由檢疫人員用救護車接走，至發燒門診做進一步檢查與核酸檢測，再轉送至北京市政府指定的隔離所隔離14天。