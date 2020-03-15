【新冠肺炎】華裔女子服藥降溫從美國抵京後確診　飛機上謊話連篇

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，本土疫情好轉的中國，近期亦接連出現輸入病例。3月13日，北京市曾通報一例美國輸入性病例。指一名黎姓女子在美國高燒39℃，三次申請核酸檢測被拒絕後，黎女為尋求進一步診治，帶同丈夫兒子一家三口13日凌晨由洛杉磯飛抵北京。黎某最終確診，丈夫及兒子亦被診斷為疑似病例。

3月15日下午，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布上，國航產品服務部總經理、國航海外疫情防控組成員張允介紹了該次「CA988」航班有關空中防控情況。他披露黎某在美國已經發燒，並在登機前吃了退燒藥，而且在飛機上對乘務員多次撒謊。

據介紹，3月12日，CA988次航班在洛杉磯旅客登機階段，乘務員對所有旅客逐一進行了一個測溫的排查，沒有發現體溫超標的旅客。

航班起飛一小時之後，座位在40b的旅客黎某找到了乘務員自述，感到憋氣、乏力、臉部微麻，說自己沒有同行者，登機前也未服用任何藥品，但自己一周前有短暫的發燒史。

乘務組為其測溫是36.4℃，並調整了座位，將其安排到了客艙右後部，留觀隔離區。並按要求實施隔離處置程序，要求其全程佩戴口罩，指定了右後門的一個衛生間，為其單獨使用。後續乘務組為這位旅客測溫了4次，均在37℃以下。

航班落地前兩小時，也就北京時間3月13日凌晨4時左右，黎某找到乘務員，陳述自己在美國任職公司有人感染，自己在美國已經發燒，並在登機前吃了退燒藥，同時她說丈夫和孩子是和她同居，座位號是54k和54l。

乘務組立即將此情況報告機長，同時將其丈夫和孩子一同安排在了隔離區。經乘務組再次測溫，一家人體溫均正常，同時機組也把這個情況報告給了國航的運控中心。

運控中心接到報告，立即通知相關部門啟動了聯防聯控機制，並在飛機落地前做好了所有的準備工作。航程中乘務組按要求對全體旅客實施了兩次機上測溫，沒有發現體溫超標的旅客。

CA988航班於13日早上6時15分落地，北京首都機場海關海關檢疫人員將黎某一家三人排查。黎某最終確診，目前在定點醫院接受隔離治療，病情穩定，她的丈夫及兒子亦被診斷為疑似病例隔離。此外確定與黎某有59名密切接觸者，其中在北京的14人，均已采取相應措施，其他人員的資料則已轉送相關的省份。

目前官方尚未公布對黎某刻意隱瞞病史還撒謊行為的處罰結果，但不少內地網友認為應該追究其刑事責任：

「沒毛病，中國有困難往國外跑，沒事人似的。國外不安全了又想回國，回來就回來吧，還帶著病毒來，自私自利害人害己，這種人就應該判刑。」

「太自私了。明知得病，刻意不報，十分卑鄙。」

「首先，一家人費用全部自費，這對他們來說應該只是小事。其次，要追究刑事責任，明顯的故意隱瞞，還自個都知道和家人分離開坐。你憑什麼坐到別人邊上？」

「立案調查，按中國法律來！千萬別玩雙標。」

北京市衛健委數據顯示，累計至昨日（14日），北京境外輸入病例數已達到27宗。北京市政府副秘書長陳蓓今日下午宣布，明天（16日）起所有境外進入北京者，需要集中隔離14日，所需費用實施自理自備。