【新冠肺炎】國家移民局籲民眾近期減少出國　以確保自身安全健康

國務院聯防聯控機制今日（16日）下午召開新聞發布會，介紹依法防控境外疫情輸入有關情況，由海關總署、交通運輸部、移民局、民航局有關部門負責人回答媒體提問。

記者會主持人是國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。台上嘉賓包括海關總署政策法規司司長王軍、交通運輸部海事局副局長楊新宅、國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤、中國民用航空局飛行標準司司長朱濤。

中國民用航空局飛行標準司司長朱濤。（01直播）

就中國從海外撤僑的問題，朱濤表示，3月4日起至今，民航局按照中央應對新型冠狀病毒工作領導小組和國務院聯防聯控機制的部署，在正常航班的運行基礎之上，對一些需求集中、飛行目的地有接收能力的城市，視情啟動了重大航空運輸保障機制，開行臨時班機或包機，目前共執行了13架次赴疫情嚴重國家的運輸任務，其中安排7架次臨時航班接回我中國公民1101人，執行援外專家組運輸任務1架次，運送專家9人，物資11.09噸，執行援外物資運輸任務5架次，運輸物資78.45噸。下一步將在國務院聯防聯控機制的指導下，根據實際需求適時安排此類飛行任務。

劉海濤表示，疫情發生以來，國家移民管理局高度重視疫情發展的態勢及對我國的影響，對出入境的人員的情況分析和動態監測。如你所說，3月11日世界衛生組織宣布新冠肺炎疫情為全球大流行，從這個時間結點以來，全國的陸、海、空口岸入境的人員日均12萬人次，與去年同期相比下降了八成多。其中，乘國際航班入境的人員日均2萬人次，其中外國人佔比一成左右。在此，也提示內地的群眾，近期盡量減少出國的安排，特別是要謹慎前往疫情比較嚴重的國家，以確保自身的安全和健康。

海關總署政策法規司司長王軍。（01直播）

對於最高法、最高檢、公安部、司法部、海關總署今日聯合印發《關於進一步加強國境衛生檢疫工作依法懲治妨害國境衛生檢疫違法犯罪的意見》，海關總署政策法規司司長王軍表示，目前國內疫情防控形勢持續向好，但是境外疫情卻在加速擴散，「外防輸入」已經成為當前中國疫情防控的重中之重。出台的《意見》，正是落實依法防控推出的一項具體舉措。在當前非常嚴峻的形勢下，可以說正當其時。

王軍指，海關依據國境衛生檢疫法，在口岸發現有癥狀的人員，將轉入流行病學調查或者醫學排查環節，在完成有關衛生檢疫工作後，在對其做好個人防護的前提下，海關將做好信息登記和通報，按照屬地聯防聯控工作機制要求，及時移交地方政府指定的相關部門。謝謝。米鋒補充，根據中國相關法律法規規定，相關人員將會立即被送往定點醫院進行排查和診治。

中國民用航空局飛行標準司司長朱濤表示，目前民航局發布了第三版的《運輸航空公司、機場疫情防控技術指南》，綜合航班始發地的疫情、客座率、航班運行特點等因素對航班運行風險進行綜合評分。根據評分把航班風險劃分為高、中、低三個等級，根據不同等級採取不同的防控措施，精準防控、精細施策。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤。（01直播）

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，為了及時有效的防範境外疫情的輸入風險，國家移民管理局通過業已建立的聯防聯控機制，及時主動地將掌握的人員出入境信息向海關檢疫等相關部門和地方政府部門、主管機構進行推送，做到「三提前」、「三共享」，協同有關部門加強排查、精準管控。

他解釋道，「三提前」是在登機提前知、起飛提前知、入境提前知；「三共享」主要是國家移民管理局每天將掌握的和排查出來的信息通過三個渠道與有關部門進行共享。

交通運輸部海事局副局長楊新宅。（01直播）

交通運輸部海事局副局長楊新宅表示，今年春節期間，中國也發生兩宗郵輪的公共衛生事件，一宗是1月24日哥詩達賽琳娜號挂靠天津郵輪母港，上面載有4806人，另外一宗是1月26日哥詩達威尼斯號挂靠深圳蛇口郵輪母港，上面載有6222人。當時兩艘船舶均發現有發熱。在當地政府和相關部門的通力協作下，這兩宗事件都得到科學、有效地處置。

他介紹道，交通運輸部始終高度關注口岸疫情防控工作，及時採取了有針對性的防控措施。一是於1月底第一時間就暫停港口始發的國際郵輪；二是印發《關於切實做好通過公路水路來華（歸國）人員新冠肺炎疫情防控工作的通知》，對於尚處於營運的客班船，建立日調度機制，嚴格控制客座率，並配合做好乘客信息登記等相關工作；三是正在抓緊組織研究，對郵輪這樣的大型客輪公共衛生突發事件製定完善針對性強的應急處置的預案。

記者會主持人是國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。（01直播）

米鋒介紹，3月15日0時至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告：新增確診病例16例；新增死亡病例14例，全部為湖北病例；新增疑似病例41例。當日新增治癒出院病例838例，解除醫學觀察的密切接觸者1316人，重症病例減少194例。

他表示，除湖北以外，其他省份新增確診病例12例，均為境外輸入病例；新增疑似病例39例；無新增死亡病例；重症病例減少6例。本土新增確診病例4例均為武漢病例。目前，全國現有確診病例已降至1萬例以內，重症病例數量持續減少，醫療救治效果明顯。各地要逐步分級恢復正常的醫療秩序。