即使此前第二批滯鄂台人包機成功返台，新冠疫情下的兩岸關係依舊未見和緩。

針對台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正日前指稱習近平親赴武漢視察，是中共當局在消滅全球及其內部對疫情起源以及隱匿疫情的記憶。大陸官媒《人民日報》海外版3月16日刊登評論痛批，「邱垂正在記者會上公然編造誣衊大陸的謊言」，此番言論顯然呼應一些美國政客給大陸潑髒水，這副挾洋自重的嘴臉，再次暴露了自己甘為鷹犬的醜態。

3月10日，習近平前往武漢視察疫情。外界多認為這是中南海向外界釋放「中國政府已經控制住本國疫情」的信號，中國已經走出「至暗時刻」。（新華社）

3月12日，邱垂正在陸委會例行記者會上指出，國際社會都已關注到習近平赴武漢的信號，中共此時正透過大外宣，向內外部宣告其防疫措施有效，疫情得到控制，經濟社會逐步恢復正常，繼而以「中國抗疫模式」來引領全球。

他表示，國際社會均認為，中共當局是在消滅全球及其內部對疫情起源以及隱匿疫情的記憶，避免對其體制改革的呼聲再起。並呼籲北京當局應該重視民意反應、政策公開、言論自由、公民社會的重要性。

大陸官媒點名批評邱垂正「編造誣衊大陸的謊言」，甘為美國鷹犬。（中央社）

對此，《人民日報》海外版今天刊登署名「王平」的「民進黨當局抹黑大陸的執念有多深」評論指出，世界衛生組織（WHO）和國際社會一再肯定、讚揚中國大陸防疫經驗與努力，「怎麼到了民進黨當局這兒就完全黑白顛倒了呢？」

文章稱。此次疫情起源究竟在哪，科學界還在調查。但從台灣綠營政客放出「武漢肺炎害慘全世界」謬論以來，民進黨當局一直以此煽動「反中仇中」情緒，操作「以疫謀獨」圖謀。

文章認為，為達到這一目的，他們到處製造歧視和仇恨，包括漠視滯留湖北台人返鄉權益、抹黑台商和與大陸交流的群體、炒作參與WHO議題等。總之大陸為增進廣大台胞利益福祉做的任何好事，到民進黨當局這兒全成了壞事。

文章強調，「邱垂正發表這番謬論不是偶然的。無獨有偶，在一些美國政客試圖為自己控制疫情不力找替罪羊、給中國潑髒水之際，民進黨當局此番言論，顯然有配合呼應之意。這副挾洋自重的嘴臉，再次暴露了自己甘為鷹犬的醜態。」

延宕36天的第二批滯鄂台人包機於3月10日抵台，磋商過程中兩岸不斷互指「錯在對方」。（中央社）

事實上，自新冠肺炎爆發以來，兩岸氛圍不斷向下探底，其中有部分台灣媒體、民間輿論對「仇中」情緒的推波助燃，也有民進黨政府高官對大陸防疫的不友善。不僅出現兩岸網民拿「假新聞」嘲諷互鬥，兩岸官員相互「嗆聲」（閩南語：以言語挑釁）也成常態。

過程中，《人民日報》及旗下《人民日報》海外版、新華社等大陸官媒也頻頻出擊，平均兩三天就有一篇重要評論抨擊民進黨政府，目標包括台灣「以疫謀獨」、「仇中反陸」、阻礙滯鄂台人返鄉路等。

值得注意的是，大陸官媒對某些特定人士開始「指名道姓」，例如直接點名張雅琴、王瑞德、安幼琪、陳凝觀、範世平、丁學偉等台灣媒體人士，稱「台當局讓讓惡質媒體達到自己挑撥仇恨、醜化大陸的政治目的，無視真相，無視台商生死。一場疫情，撕下台灣當局民主進步的畫皮！」

同時也一改「台灣行政部門負責人」的說法，直稱「蘇貞昌」對武漢包機的說法是「蘇式騙局」；此次又點名邱垂正「公然編造謊言」。可以看到陸方在輿論操作上越來越不給台灣當局「留面子」。

平心而論，雖然兩岸在3月10日折衷妥協讓第二批滯留湖北台人包機成行，但過程中依舊摻雜不少政治口水，顯見雙方對彼此的不信任、不友善。若兩岸不能小心呵護這脆弱微小的善意幼苗，而耽溺於口舌之爭，持續激化對立，台海將不可避免地往衝突邊緣滑落，屆時後果絕非兩岸人民所樂見。