蔡英文披露返台包機過程一波三折　重申沒有政治只有防疫考量

第二批武漢台人返台包機由兩岸航班共同執飛，華航與東航分別於3月10日晚間及11日凌晨飛抵台灣，蔡英文11日在facebook表示，在「防疫優先、弱勢優先」的原則上，經歷許多努力和協調，終於將361位滯留在湖北的台灣民眾和家屬接回台灣，她感謝雙方參與這次任務的執行人員、台灣疫情指揮中心的調度與安排，並披露實際執行過程的「一波三折」，重申「沒有政治考量，只有防疫考量」，是台灣政府始終堅持的原則。

第二批武漢台商返台包機有兩岸航班共同執飛，東航於3月11日凌晨飛抵台灣。（中央社）

蔡英文在3月11日在facebook表示，為了把滯留在湖北的台灣民眾和家屬順利接回，從前置協商、現場工作，一直到回台檢疫措施，由於兩岸雙方對於防護標準的認知落差和不同作為，在實際執行的過程中，都顯得一波三折。儘管如此，最後搭乘東航的旅客，也都還是配合台灣方面的規定，穿戴台灣提供的防護裝備，讓包機任務終於能夠順利完成。

蔡英文指出，溝通與堅持，都是為了台灣民眾的健康著想，即使很辛苦，也是必要的過程，就像台灣防疫指揮官陳時中所說，「只要有心，再多困難我們也可以克服」，健康沒有國界，把民眾照顧好，才是政府最重要的工作。

361名台灣民眾搭乘武漢包機，10日深夜抵達桃園國際機場，下機後依序進行消毒及發燒篩檢等防疫檢查。（中央社）

就在蔡英文於facebook上公開透露武漢包機任務的一波三折，馬上就有不具名的民進黨「黨政人士」對媒體放話，指大陸台辦系統為了推卸責任，在第二次的專機協商過程中，也不斷放話，辱罵台灣行政院長蘇貞昌說「蘇式謊言」，更在台灣人員急着為航班防疫忙着溝通的時候，官媒「新華社」就發出新聞稿，指台灣為台胞返鄉製造障礙，其中「湖北省台辦負責人」還責怪台灣不同意30餘名遞補名單。

蔡英文表示，在「防疫優先、弱勢優先」的原則上，經歷許多努力和協調，終於將361位滯留在湖北的台灣民眾和家屬接回台灣。（台灣總統府）

據台媒中央社報道，該黨政人士表示，這次專機任務執行過程確實一波三折，雙方在防疫標準與檢疫工作有許多認同不同之處，直到10日東航起飛前，對岸官員還百般刁難台灣防疫人員，導致首班的華航延遲超過3小時，第二次的東航更是過了凌晨才終於起飛；

台灣飛機抵達武漢天河機場時，準備返鄉的台灣民眾都非常期待，準備配合檢疫相關工作，但原定傍晚5時與晚間8時分批出發的計劃，因為台辦和機場人員小動作不斷，讓台灣的隨行醫護人員在執行檢疫工作上障礙重重，但台灣醫護人員相當堅持，雙方因此僵持許久。

所幸現場所有台灣民眾最後都願意配合，彼此互相提醒，對岸官員才放棄刁難，讓東航上的機組員與乘客都穿着隔離衣登機返台。