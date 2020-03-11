台流行疫情指揮中心：兩岸皆有心促成包機，唯有認知落差

台灣流行疫情指揮中心在3月11日上午10時召開記者會宣布，第二批分別由中華航空與東方航空執行的武漢台人包機已自10日深夜陸續抵台，兩架包機共搭載361人。 對此次包機的看法，台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，雖然兩岸基本上都有心促成，也努力溝通克服困難，但雙方在認知上還是有落差。對於有台人因發燒而未能順利登機返台，陳時中擔憂該台人被送至當地醫院，反而遭院內感染新冠肺炎。

搭乘中華航空包機的台人穿着防護衣、配戴口罩陸續下機。（台灣流行疫情指揮中心）

台流行疫情指揮中心指出，共有361名台人搭乘第二批包機返台。登機前，分別由台方（華航）及陸方（東航）人員以「發燒或具嚴重呼吸道症狀者，無法上機」原則執行檢疫，其中華航空共載送169人、東方航空共載送192人。旅客抵台下機後，經醫師進行健康評估，均無須後送醫院，旅客被載往三處集中檢疫所進行14天隔離檢疫。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，兩岸在處理包機問題上的認知和做法還是有落差，但如同日前說過的兩岸雙方基本上都有心克服困難，促成包機。只是在促成包機的過程中，他體認到雙方雖努力溝通、克服，但還是條滿困難的路。

陳時中說，因為認知不同，所以溝通上很困難。他指出陸方派出的官員以行政人員為主，所以雙方在專業的對話機會少，才會產生隔閡。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中在3月10日深夜親至機場視察包機的下機檢疫流程。對於包機處理，他認為兩岸在認知和做法上仍有落差。（台灣流行疫情指揮中心）

何謂認知不同，陳時中舉例說，台灣方面希望機上的防疫措施還要戴面罩，但陸方認為，因為登機前已有檢疫程序，機上只要戴口罩就好。

陳時中表示，陸方這次在登機前的檢疫和發燒管理上是很確實，所以認為機上不需要多做防護。台灣方面不是不信任陸方的檢疫，而是考量病毒的多變性，採檢結果可能陰性、陽性變化。由於機上的安全很重要，所以台灣方面認為寧可多做，也不要因為少做才事後感歎，如果事前能多做一些就好，這就是所謂認知不同。他坦言，這也跟專業對話稍嫌少了點有關。

對於實際登機返台的名單和人數，為何與預期的400多人有落差，陳時中說，因為有人是沒報到，有人則是因為發燒而被拒絕登機等。對於沒報到的台人，因為沒有辦法訪問到這些人，所以也不知道具體原因。

延宕36天的第二批搭載滯留武漢台人的包機，終於在3月10日深夜抵台。下一批包機仍待兩岸溝通、促成。（台灣流行疫情指揮中心）

不過，陳時中指出，他很擔憂那名因發燒而不能上機者接下來可能會被送到當地的醫院。陳時中說，將心比心來看，他知道為何有人會選擇不報到，就怕身體微恙在登機前的檢疫後會被送到當地的醫院去。

陳時中說，相信滯留武漢的台人最怕的就是去了當地醫院，反而感染新冠肺炎。就像SARS期間，台灣發生有院內感染時，台灣人也怕去醫院一樣。

至於何時會開始第三批包機的溝通事宜，陳時中僅說，事情一件一件來，先把一件事情做好再說。