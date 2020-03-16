【新冠肺炎】中央：制定方案組織援鄂醫務人員分批撤離

16日，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組召開會議。會上提出，要制定方案組織援鄂醫務人員分批撤離。

因應湖北災情嚴重，多省早前派出大量醫護人員到當地支援。（中新社）

會議指出，分類細緻有序做好疫情防控後續工作，武漢和湖北要精心製定方案，其他地區要根據國家製定的原則穩妥做好相關工作。各地要及時足額兌現防控一線人員補助。要加快全面復工復產，加大農民工、湖北籍勞動力等就業促進力度。

會議又提出要制定方案，組織滯留在鄂在漢外地人員及滯留在外湖北籍人員返鄉，組織援鄂醫務人員分批撤離。加大農民工、湖北籍勞動力等就業促進力度。

據央視報道，外省援鄂醫療隊人數一度達344支、共42322名醫務工作者。（中新社）

多省派醫務人員赴湖北支援

因應湖北災情嚴重，多省早前派出大量醫護人員到武漢支援，國家衛健委亦於2月上旬建立省際「對口支援」醫療救治工作機制，統籌安排19個省份對口支援湖北省除武漢外的16個市州及縣級市，組建由醫護、管理、疾控專業人員組成的支援隊伍。外省援鄂醫療隊人數一度達344支、共42322名醫務工作者。

央視報道，截止3月13日，仍在武漢支援的外省援鄂醫務人員共31207人，另有7425人在武漢以外的湖北地區支援。

據知，湖北省是本次新型冠狀病毒肺炎疫情的重災區，截止3月15日，累計確計病例其67798宗，死亡3099宗，已治癒出院人數55095人，現存確診9604宗。省會武漢災情尤其嚴重，截止3月15日，累計確計病例其50003宗，死亡2469宗，已治癒出院人數38385人，現存確診9149宗。

（央視）