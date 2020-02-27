【新冠肺炎】武漢大學：湖北及援鄂醫護子女經高考錄取每人獎1萬

在中央統籌調動下，新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）重災區湖北省接受全國19省市區按照「一省對一市」的幫助，得到醫療隊和救援物資源支援。 為了感謝支援湖北的醫務人員，武漢大學周三（26日）宣布，凡是投身湖北省疫情防治一線的湖北和援鄂醫務人員子女，通過今年高考被該校錄取的，每人給予 1萬元人民幣的關愛資助。

武漢大學決定獎勵入讀該校的湖北和援鄂醫務人員子女1萬元。（網上圖片）

武漢大學在通告中表示，「全國廣大醫務人員義無反顧沖上疫情防控第一線，為保護人民生命健康作出了重大貢獻。武漢大學全體師生和校友向奮戰在戰疫一線的醫務人員致敬。」

通告稱，為感謝湖北省和援鄂醫療隊一線醫務人員為湖北疫情防治所作出的努力和犧牲，在校友珞珈白衣天使愛醫基金的大力支持下，武漢大學決定對2020年通過高考錄取到武漢大學的投身湖北省疫情防治一線的湖北和援鄂醫務人員子女，給予每人10000元的關愛資助。

此前，湖北省政府已同意推出新措施鼓勵前線醫護人員，同時加強對他們子女的政策傾斜，包括優先入讀公益普惠性幼稚園、小學及初中可獲優先安排到就近的優質學校、入讀省內專科高校可獲優先揀科，參加中考（初中升高中考試）亦能額外獲加10分。

（綜合報道）