雲南一醫院給患者使用過期注射液　當地衛健委介入調查

3月15日，有內地網民發文稱，雲南曲靖市第一人民醫院醫護人員為患者輸注的注射液過期。其發布的文章及影片顯示，當事患者今年75歲，注射液樽身上的標籤顯示其品類為「脂肪乳注射液」，有效期為2018年2月至2020年1月。曲靖市第一人民醫院周一（16日）證實此事，指暫未發現患者有不良反應。曲靖市衛健委則稱，已介入調查該事件。

圖為脂肪乳注射液。（示意圖／網上圖片）

該「脂肪乳注射液」的說明書顯示，該產品用於胃腸外營養補充能量及必需脂肪酸，預防和治療人體必需脂肪酸缺乏症。曲靖市第一人民醫院表示，經調查，3月14日，該院腫瘤科護士在輸液過程中給患者輸注「過期脂肪乳劑」的情況屬實。

根據該院通報，事發後，醫院分管副院長及相關職能部門、科室負責人到病房看望患者，代表醫院向患者及其家屬道歉，醫院組織相關專家對患者病情進行評估。經評估，目前患者暫未發現因輸注該液體後導致的不良反應，醫院將嚴密觀察病情變化。此外，醫院對相關責任人進行了待崗處理，並將對該事件進行深入調查，在進一步調查的基礎上，將對相關科室（部門）及相關人員做出嚴肅處理和問責。

院方又指，向社會作出鄭重承諾，將深刻汲取這次事件的教訓，舉一反三，全面加強醫院管理，確保醫療品質與安全。

16日下午，曲靖市衛健委醫政醫改科工作人員表示，曲靖市衛健委已了解該事件，目前已介入調查，待調查完成後將公布結果。

（新京報）