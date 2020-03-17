【新冠肺炎】武漢重症患者醫療費高達112萬　個人要付多少錢？

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在內地轉趨緩和，截至周一（16日），內地錄得治癒出院病例超過6萬8千宗。治療新冠肺炎具體要花多少錢？在重災區武漢，一名醫生近日在微博爆料稱，一名危重症患者的醫藥費已高達112萬元（人民幣．下同）。 內地政府對新冠肺炎患者（不包境外人士）免費治療，有患者在自述治療過程時稱「直到出院也不知道花了多少錢」。

3月16日，武漢大學人民醫院東院ICU病房，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟（中）詢問患者病情。該院接受的均為重症和危重症患者。 （中新社）

財政部數據顯示，截至3月13日，全國各級財政安排的疫情防控投入已經達到1169億元。按照之前的數據，中央財政大概佔其中兩三成，其他由地方承擔。

關於內地患者治療新冠肺炎的費用，財政部副部長余蔚平上月7日表示，對確診患者個人負擔費用實行財政包底，中央財政補助60%；對疑似患者，由就醫地制定財政補助政策，中央財政視情給予適當補助。

本周二（17日），武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部下發文件，對新冠肺炎患者治療費用予以明確。該文件要求，在疫情期間，凡在武漢地區住院的新冠肺炎確診病例、疑似病例、核酸檢測雙陰患者，其住院期間所產生的個人負擔醫療費用，扣除基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由政府負擔。

一名武漢醫生在微博貼出患者病歷稱，當地一位新冠肺炎患者醫藥費用為112.9萬元。（新浪微博）

早前武漢大學人民醫院東院乳腺外科楊青峰醫生在微博上表示，當地一位新冠肺炎患者醫藥費用為112.9萬元，並感慨道：「也許只有在中國，國家才會給你承擔治療新型冠狀病毒肺炎的所有醫療費用」，引起網民熱議。

楊青峰隨後表示，這是一位年輕的新型冠狀病毒肺炎危重症患者，目前還在住院治療，具體各項醫療費用還沒最後結算，之所以費用這麼高，是由於用了ECMO（人工肺），普通患者治療費用不會有這麼高。

此外，武漢某醫院一名肺科主任醫生早前也透露，一個重症患者從住院到能基本出院，用ECMO治療大致要花近40萬元左右的成本，不用ECMO也要20萬元左右。加上後期治療，一個需要全面治療的重症患者的費用要在40萬元以上。另有統計數據顯示，重症患者的治療費用大約需要花費74萬元左右。

來自湖北廣水的一名男患者稱，因此直到出院他也不知道花了多少錢。（影片截圖）

輕症患者和普通患者的治療費是多少呢？另一名來自湖北廣水的30歲聶姓男患者近日自述，他患病住院前後33天，剛住院時他交了5000元，住院第4天顯示已欠費1000元。後來政府出台新政策，對新冠肺炎患者免費治療，醫院沒有讓他繼續繳費。出院時他還被告知，墊付的5000元將返還，因此直到出院他也不知道花了多少錢。

據悉，因為每一位患者的病情不同，如果有其他病症，用藥和治療手段也會不同，不同醫院不同地方的治療方式也不一樣，因此很難統計說一名新冠患者治癒需要花費多少錢。

2月18日，吉林政府新聞辦公室介紹，長春市首宗新冠確診患者在住院期間醫療費用總額為10234.12元，其中醫保報銷5162.63元，剩餘費用由財政補助。

醫護人員為患者進行護理工作。（中新社）

深圳新冠患者住院人均花費約1.2萬元

另據內媒《財新網》報道，深圳市第三人民醫院總會計師李義平上月28日發表的論文顯示，該院105名新冠肺炎患者平均住院日為11天，平均住院費用約為12288元（人民幣．下同）。

研究同時顯示，不同年齡患者的住院費用差異巨大。18歲及以下、19至40歲、41至64歲、65歲及以上患者的平均住院費用分別約為5600元、9984元、14226元和22508元。

研究還發現，新冠肺炎患者早期住院費用偏高，住院時長更長。1月25日及之前入院的新冠患者有51宗，平均住院費用約15094元，1月25日之後有54名患者，平均住院費用約9638元。

（綜合報道）