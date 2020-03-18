江西原紀委書記孫新陽　任中紀委國家監委駐公安部紀檢監察組組長

中國紀檢系統人事密集調整。公安部官網更新領導信息顯示，中共十九屆中央紀委委員孫新陽已進京履新，出任中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組組長、部黨委委員。

此前，孫新陽為江西省委常委、紀委書記。他出生於1964年6月，陝西富平人，本科、碩士均就讀於西安交通大學，1990年南下海南，先後在省法制局、法制辦和質量技術監督局工作。

2017年9月，時任江西省紀委書記孫新陽在常委會議上講話。（鷹潭市監察委官網）

2003年後，孫新陽曆任海南省紀委常委、秘書長、副書記，萬寧市委書記等職。

2012年4月，孫新陽躋身海南省委常委，兼任省委秘書長，是當時班子裏最年輕的成員；2015年5月，轉任海口市委書記。

2016年10月，孫新陽首次離開海南，北上江西工作，出任省委常委、省紀委書記。次年10月當選十九屆中央紀委委員，2018年1月當選江西省監委主任。

2020年3月，中共中央批准，中央紀委國家監委副部級巡視專員馬森述任江西省委委員、常委，省紀委書記；提名為江西省監察委員會主任候選人；孫新陽另有任用。

在目前的公安部領導中共有12位部領導，分別是：國務委員，黨委書記、部長趙克志；黨委副書記、分管日常工作的副部長王小洪；黨委委員：中央紀委國家監委駐部紀檢監察組組長孫新陽，副部長杜航偉、孟慶豐、許甘露，反恐專員劉躍進，副部長孫力軍，政治部主任劉釗，副部長林鋭，部長助理聶福如、陳思源。

另外，據江西省公安廳紀委微信公眾號「江西公安廉政」消息，2月24日上午，江西省公安廳召開現役紀檢監察室主任任職命令宣布大會。

中紀委駐公安部紀檢組副組長王世安，省紀委駐廳紀檢組組長、廳黨委委員龔惠民，廳政治部副主任、現役辦主任夏國慶出席會議。

上述官方信息顯示，王世安現已出任中紀委駐公安部紀檢組副組長。據公開報道信息，王世安此前曾任公安部警衛局副局長等職，武警少將警銜。

前任中國公安部紀檢監察組長是鄧衛平，他出生於1955年11月，江蘇南通人，曾在福建省的福州、莆田工作數十年，2015年3月，他調任公安部紀委書記、黨委委員。此後，鄧衛平出任中央紀委駐公安部紀檢組組長；中國國家監察體制改革後，他繼續擔任中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組組長。