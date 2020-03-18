【新冠肺炎】饒毅：美國有人起訴中國導致疾病擴散，可笑且可悲

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，近日就有美國民眾對中國發起集體訴訟，指控中國出於自身經濟利益，引發全球新冠肺炎疫情爆發。對此，生物學家、北京大學終身講席教授、北京大學校務委員會副主任饒毅在其微信公眾號《繞議科學》發文指，美國有人起訴中國導致疾病擴散。不僅可笑，而且可悲。他表示，如果新冠病毒真的在美國大量流行，責任在美國本身。

文章說，新冠病毒流行過程中，美國早期沒有積極應對，浪費了很多時間，從掉以輕心到現在感到無可奈何，美國有人失職是無可抵賴的事實。

文章指出，美國沒有及時準備檢驗試劑，文章又以韓國舉例和美國進行對比：現在美國每百萬人口檢測5人，韓國每百萬人口檢測已達4000。

當地時間3月16日，顧客在美國舊金山灣區福斯特城一家Costco超市購物。（中新社）

文章指出，檢測病毒最常用的方法是檢驗病毒的核酸，技術上美國完全可以做到，而且可以比中國快比中國品質高，文章強調，早在1月美國就已經開始了解到新冠肺炎的信息，「做的再慢，到2月中旬也應該可以有大量檢驗的標準試劑盒，首先供給全美的醫護人員。到2月底應該有足夠試劑供給全國人民」。然而實際上美國並沒有進行足夠的準備。

文章強調，目前美國、英國、德國生物科技依然強於中國，中國匆匆忙忙、被迫應戰都製備了足夠的檢驗試劑盒，而美英有兩個多月的時間，居然沒有做出足夠本國使用的檢驗試劑盒，不是技術不行，而是有人失職。

文章認為，美國有許多開創全世界分子生物學技術的領先科學家，美國原本可以在中國之前就做出來檢測試劑；此外，文章又指，美國批准檢測試劑速度也慢，德國給美國檢測試劑，美國扭扭捏捏不要，「把面子放在人民健康之上」。

文章說，美國在其強的方面出現落後於中國的現象，不僅危害其本國人民，而且滑天下之大稽。