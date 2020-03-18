【新冠肺炎】武漢「火線提拔」55名幹部　225人被火速立案查處

據微信公眾號「中央政法委長安劍」消息，新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情以來，截至3月16日，湖北武漢已火線提拔幹部55人，火線發展中共黨員189名；紀檢監察機關共立案查處225人，組織處理局級幹部10人、處級幹部245人。

「中央政法委長安劍」今天（18日）發表文章稱，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新將武漢幹部隊伍激勵問責落實情況作為督導重點，強調賞罰要分明，抓激勵動真格、抓問責不手軟，把嚴格執行戰時鐵紀貫穿到抗疫工作各領域、各環節，「軍中無戲言，優秀的火線提拔，不合格的火速問責」。

中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新。（資料圖片）

文章指出，重大考驗面前，更能考察識別幹部。2月9日起打響的「應收盡收」攻堅戰是武漢保衛戰中的一場重要戰役，武漢逾萬名中共黨員幹部在關鍵時刻衝上一線，但也有人失職失責，畏首畏尾。

文章稱，失責不懲，百弊叢生；有功不賞，正氣難彰。火速問責乾淨利落，火線提拔有理有據。陳一新指出，急事難事看擔當，要以結果論英雄，把完成應收盡收任務作為考察幹部完成急難險重任務能力的重要依據，作為評價幹部政治覺悟和素質的重要依據，作為幹部表彰表揚、提拔使用的重要依據。對沒有完成任務的，要動真格不手軟，視情依紀依規嚴肅問責。

文章又指，武漢保衛戰，疫情防控的每項工作都事關全局，絲毫閃失、一念之差就可能導致前功盡棄。令在必信，法在必行，只有嚴肅執行戰時鐵規鐵紀，才能全面實現決戰決勝。在對特殊場所疫情防控的督導中，陳一新指出，「軍中無戲言，揮淚斬馬謖」，對擔當盡責、表現優秀的大力褒獎、大膽使用，對工作不落實、作風漂浮、推諉扯皮，造成疫情發生、擴散的，要一查到底、嚴肅追責問責。

文章又稱，這場戰「疫」，既是一場大戰，也是一場大考，愈是關鍵時刻越能檢驗初心使命，愈是勇毅擔當越能看出黨性成色。正如陳一新所說，「必須在火線中選拔戰將猛將，激勵更多黨員幹部在戰疫中衝鋒陷陣、拼搏奉獻。」

（中央政法委長安劍）