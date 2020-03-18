北京驅逐美媒駐華記者　外交部：若有意見，可向美國政府提出

中美關係因互相「驅逐」兩國記者再度緊張。美國國務院日前宣布限制5間中國傳媒在美中國籍員工數量，中國外交部18日凌晨祭出反制，要求5間美媒申報人員和財產，並驅逐其中3間美媒的駐華美籍記者，今後不得在中國及港澳繼續從事記者工作。 外交部發言人耿爽同日亦表示，造成當前的局面，起因和責任都不在中方。如果哪一間美國媒體有意見，他們可以去向美國政府提出。

蓬佩奧稱對中國的決定表示遺憾。（新華社）

當日在新聞發布會上，有記者提問稱。中方選擇這幾間美國媒體的選擇有什麼依據？中美互相採取的這種限制措施，對中美關係有何影響？

耿爽回應稱，中方採取的有關措施完全是對美國無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要反制，造成當前的局面，起因和責任都不在中方。如果哪家美國媒體有意見，他們可以去向美國政府提出。

至於中美關係的影響，耿爽稱中美建交40多年來，兩國之間的人文交流合作蓬勃發展，雙方都從中獲益良多。事實上，中國媒體多年來為增進中國民眾對美國的客觀了解，發揮了重要積極的作用。中方敦促美方摘下意識形態有色眼鏡，摒棄冷戰、零和博弈思維，多做有利於中美互信和合作的事，中方不惹事，但也不怕事。同時敦促美方立即停止對中國媒體的打壓，否則損失更大的將是美方。

《華爾街日報》上月3日刊登一篇題為《中國是真正的「亞洲病夫」》的評論文章，引起中方不滿。（網站截圖）

據此前報道，美國上月宣布將5間中國官方媒體列為「外國使團」（Foreign Mission）；按照規定，5間公司必須披露其人員名單、僱用和解僱決定，並向國務院登記在美國租賃或擁有的房產，而在租賃或購買新的美國房產之前還須事先獲得批准。

中方其後以美國《華爾街日報》上月3日刊登一篇題為《中國是真正的「亞洲病夫」》（China Is the Real Sick Man of Asia）的「辱華」文章及拒絕道歉為由，吊銷該報三名駐華記者的記者證，限期5日內離境。

本月初，美國國務院宣布限制中國傳媒駐美僱員人數的新政策，要求新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台、《中國日報》及《人民日報》海外版合共的駐美中國籍僱員人數上限，由目前的160人減至100人。

（綜合報道）