【新冠肺炎】要求落實外防輸入任務　習近平：不能讓向好形勢逆轉

新型冠狀病毒疫情在內地漸趨緩和，中共中央政治局常務委員會今日（18日）召開會議，分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟形勢，研究部署統籌抓好疫情防控和經濟社會發展重點工作。會議由中共中央總書記、國家習近平主持。 習近平在講話時強調，國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加，決不能讓來之不易的疫情防控持續向好形勢發生逆轉。會議要求落實外防輸入重點任務。

3月10日，習近平在武漢火神山醫院指揮中心通過視訊連線，看望正在接受治療的患者。（新華社）

習近平在會議中指出，全國疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢不斷鞏固和拓展，同時也面臨著不少新情況新問題，特別是境外疫情擴散蔓延及其對世界經濟產生不利影響，也給中國疫情防控和經濟發展帶來新的挑戰。要準確把握國內外疫情防控和經濟形勢的階段性變化，因時因勢調整工作著力點和應對舉措。

習近平又強調，要清醒看到國內外疫情形勢的複雜性和嚴峻性。湖北和武漢醫療救治、社區防控和後續工作任務依然艱巨繁重，其他地區人員流動和聚集增加帶來疫情反彈風險依然存在，特別是國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加。要毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，決不能讓來之不易的疫情防控持續向好形勢發生逆轉。

他還表示，要加強疫情防控國際合作，同世界衛生組織緊密合作，加強全球疫情變化分析預測，完善應對輸入性風險的防控策略和政策舉措，加強同有關國家在疫情防控上的交流合作，繼續提供力所能及的幫助。要加強對境外中國公民疫情防控的指導和支持，保護他們的生命安全和身體健康。

中央政治局會議要求，要落實外防輸入重點任務。圖為3月17日，入境人員在北京工作人員帶領下離開新國展集散地，乘坐轉運車輛。（新華社）

此外，會議強調，要科學精准做好重點地區疫情防控工作，加強醫療救治，將重症患者向高水平定點醫院集中，努力提高治癒率、降低病亡率。武漢市要逐步推進復工復產，湖北省其他地區要穩妥有序解除管控措施。

會議要求，要落實外防輸入重點任務，完善數據共享、信息通報和入境人員核查機制，航空運輸、口岸檢疫、目的地送達、社區防控要形成閉環。要完善同有關國家的防控策略協調機制，加強防控和救治經驗分享，推動聯合科研攻關。

會議還指出，受國內外多種因素影響，當前中國經濟下行壓力持續加大。各級黨委和政府要增強緊迫感，加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，積極有序推進企事業單位復工複產，努力把疫情造成的損失降到最低限度。

會議強調，要兼顧疫情防控和對外經貿合作，在落實防疫措施前提下為商務人員往來提供便利，保持國際供應鏈暢通，創新招商引資、展會服務模式，保障各類經貿活動正常開展。

（新華社）