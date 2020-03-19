【新冠肺炎】武漢為暫時無法就業低收入家庭派錢：每人最高3120元

武漢市扶貧辦周三（18日）指出，為積極應對新冠肺炎疫情影響，武漢市對暫時無法就業的低保家庭、低收入家庭中靈活務工人員，按4倍低保標準發放臨時救助金，每人最高可達3120元人民幣。

扶貧辦指出，為最大程度減少疫情對貧困家庭收入的影響，針對全市低保家庭、低收入家庭中的城市、農村靈活務工人員，因疫情影響不能外出打工，導致沒有收入，按照全市現行的低保標準的4倍，一次過給予臨時救助。已簽訂勞動合同的相關就業人員，疫情期間工資由企業按規定發放。

雖然內地疫情已大為好轉，但對就業市場的影響就仍未恢復。（資料圖片）

據悉，目前武漢市低保標準為城市每人每月780元（人民幣，下同，約合852港元）、農村每月635元（約合694港元）。也就是說，上述臨時補助為城市每月3120元（約合3411港元）、農村每月2540元（約合2776港元）。

此外，為促進貧困戶積極就業，疫情期間，扶貧辦組織開展網上「春風行動」，開闢線上求職綠色通道。疫情結束後，組織開展面向貧困勞動力的現場招聘活動。對外出務工的貧困勞動力，按跨省務工每人500元（約合547港元）、省內區外務工每人300元（約合328港元）的標準給予轉移就業交通補助。

湖北對全國、全球產業鏈有重大影響企業優先復工復產。（資料圖片）

企業吸納貧困勞動力 最高補每人2千元

在就業安排方面，因防控需要新增的保潔環衛、防疫消毒、巡查值守等臨時公益崗位，優先安置本村因疫情暫時無法外出的貧困勞動力。疫情結束後，新增的綠化、護林、護路等非全日制扶貧公益崗位，優先安置本村有半（弱）勞動力的貧困人口就業。

扶貧辦續指，全市激勵社會企業積極參與促進貧困勞動力就業。企業吸納貧困勞動力就業，簽訂1年以上勞動合同並按規定繳納社會保險費1個月及以上的，給予每人1000元（約合1093港元）的一次性吸納就業補貼。實現就業1年以上的，給予每人2000元（約合2187港元）的吸納就業獎補。

針對企業，在復工復產後吸納貧困勞動力就業達到務工人數10%以上的新型農業經營主體，優先推薦評比省級、市級相應扶貧榮譽或稱號，並給予相關扶持政策。此外，對貧困勞動力自主創業者，符合規定的可獲得一次性創業補貼、創業擔保貸款、入駐返鄉創業示範園區場租水電費補貼。相關貧困家庭子女高校畢業生，可獲得一次性求職創業補貼。

（長江日報）