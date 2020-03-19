台駐海地大使「被離境」　陸外交部：及早承認一個中國是正確選擇

針對中南美洲國家海地政府要求台灣駐海地大使劉邦治「72小時」內離境一事，大陸外交部發言人耿爽周四（19日）表示，及早承認一個中國原則是正確選擇。

台灣駐海地大使劉邦治（左）被指因為與海地總統摩依士（右）發生口角，遭要求撤換。（中央社）

耿爽表示，當前世界上絕大多數國家承認一個中國原則這一國際關係基本準則和國際社會普遍共識。巴拿馬、多米尼加、薩爾瓦多等拉美和加勒比國家近年來順應歷史潮流，先後在一個中國原則基礎上與中國建交。

耿爽指出，中方同這些國家在相互尊重的基礎上開展互利合作，給當地人民帶來了實實在在的好處。這與海地及其他合灣邦交國的情形形成鮮明對比，包括海地在內的有關國家想必對此「冷暖自知」。

耿爽強調，台灣當局搞「兩個中國」、「一中一台」沒有出路。他表示，相信有關國家能夠清醒地認識到，及早承認一個中國原則才是符合本國和本國人民根本、長遠利益的正確選擇。

海地總統摩依士（左）訪台時曾晤蔡英文（右）。（中央社）

據此前報道，台灣駐海地大使劉邦治在一個「小事件」後，遭要求離境。據了解，所謂的「小事件」，是劉邦治和海地總統摩依士（Jovenel Moïse）在談話過程出現激烈爭吵。

海地政府雖然沒有將劉邦治列為不受歡迎人物，但隨後要求其在72小時內離境，並要求台灣提出新任大使人選。不過，台灣外交部說，劉邦治是因公務返台，使館暫由資深同仁代理，業務正常運作，與海地政府溝通順暢，各項合作計劃也持續進行。

目前台灣的邦交國有15個，其中，中南美洲9個、南太平洋地區4個、非洲1個、歐洲1個。而自蔡英文2016年上台後，至今已經有7個國家先後與台灣「斷交」。