傳與海地總統激烈口角　台駐海地大使劉邦治遭要求撤換

據海地當地媒體3月13日（上周五）報道，台灣駐海地大使劉邦治因為與海地總統摩依士（Jovenel Moïse）發生口角，遭當地政府要求撤換。

台灣駐海地大使劉邦治被指因為與海地總統摩依士發生口角，遭要求撤換。（中央社）

海地外長約瑟夫（Claude Joseph）受訪表示，台灣駐海地大使劉邦治在一件「小事件」發生後，遭要求離境。據了解，所謂的「小事件」，是劉邦治和海地總統摩依士在談話過程出現激烈口角，而這不是摩依士第一次與外國使節起衝突。

事實上，摩依士與外使衝突已有前例可循，前一次是2018年2月時，聯合國海地司法支助特派團團長佩琦（Susan Page）表示，歡迎聯合國新派任的法官針對海地前總統馬爾泰利（Michel Martelly）進行貪污調查，引來同政黨的摩依士不滿，召回海地駐聯合國大使，並召喚佩琦，要求佩琦解釋其言論。

海地總統摩依士。（資料圖片）

台外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢表示，台灣跟海地確實有些議題在溝通中，邦交國之間的事情都不是小事，台灣非常重視跟海地之間的關係，也請劉邦治大使返台說明跟海地的溝通事項，這是在進行中的過程，這無涉兩國邦交的穩定度。

針對外界盛傳海地要求台灣支付當地基礎建設的支出並提供金援，俞大㵢駁斥「完全是一種揣測」，隨後強調跟海地確實有一些溝通，劉邦治大使還是台灣駐海地的大使，這是一個進行中的過程。

針對外界盛傳海地要求台灣支付當地基礎建設的支出並提供金援，台外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢指「完全是一種揣測」，但隨後強調跟海地確實有一些溝通。（屈彥辰／多維新聞）

針對海地邦交可能生變之事，台灣前駐海地及安哥拉的資深外交官亦撰文投書，認為外交辭令應從反面解讀，外交人員與當地國總統發生口角，這不是尋常的事情。