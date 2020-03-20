【新冠肺炎】深圳19日新增5例境外輸入病例　4例經深圳灣口岸入境

3月19日0至24時，深圳新增5例新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例。值得注意的是，新增5例境外輸入病例中，有4例都是從外國抵達香港後經深圳灣口岸入境深圳的。

《南方都市報》旗下微信公眾號「深圳大件事」發布了幾名確診者的行踪：

一名36歲女性確診這3月14日從法國巴黎乘坐LH104航班抵達德國法蘭克福後，轉乘LH796航班，於15日抵達香港，17日，經深圳灣口岸入境，19日確診感染，目前已被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。

深圳灣口岸。（中新社）

一名19歲女性確診者，由美國返回，3月16日從美國納什維爾乘坐AA3203航班飛往芝加哥，隨後乘坐CX807航班飛往香港，17日抵達香港後經深圳灣口岸入境，19日，確診感染新冠病毒，目前已被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。

一名23歲女性確診者由英國返回，3月17日從英國乘EK006航班飛往杜拜，轉乘EK380飛往香港，18日抵達香港後經深圳灣口岸入境，19日確診，目前患者已被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。

另一名20歲女性確診這也由英國返回，她3月17日從倫敦乘坐EK004航班前往阿聯酋杜拜後，轉乘EK380航班前往香港，18日抵達香港後經深圳灣口岸入境，19日確診，目前已被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。

另有一名男性確診者由法國飛抵廣州後轉赴深圳。

深圳灣口岸。（中新社）

目前，嚴防境外輸入成為深圳疫情防控的「頭等大事」，為此深圳日前發佈了「入境深圳指引」（以下簡稱「指引」）。

根據指引，在深圳灣口岸、深圳機場兩個入境口岸，海關將對所有入境者進行排查，包括體溫監測、醫學巡查、仔細查驗每個人填寫的《健康申明卡》。隨後根據不同的排查結果，決定入境者在哪裡進行核酸檢測。

有症狀入境者將送深圳第三人民醫院隔離

對於有症狀的入境者，海關將在口岸內為其採樣進行核酸檢測，並及時聯繫120，將其轉送到指定的醫院發熱門診排查。此後，如果核酸檢測結果為陽性，入境者將被轉至深圳市第三人民醫院隔離治療；如果檢測結果為陰性，並且不需繼續留觀，入境者將由醫院派專車轉運至各口岸指定的入境人員分流點。

經海關排查後無異常的入境者，根據目的地是深圳、省內其他地市或省外，將被安排到不同地點進行核酸檢測。

深圳灣口岸外的檢測點。（網絡圖片）

目的地是深圳者，將回轄區檢測，目的地轄區的疫情防控指揮部將派專車到市內入境人員交接場所，將入境者接至目的地。到達目的地後，轄區將為其採樣做核酸檢測，入境者將被納入所在社區的「三位一體」（社區工作站+社康中心+社區公安）防控體系管理。

目的地是廣東省內其他地市者，深圳將通知該城市的疫情防控指揮部派專車將入境者接至目的地市採樣做核酸檢測。

目的地是廣東省外者，入境者將在深圳指定地點進行採樣做核酸檢測，必須等待核酸檢測結果出來。如果結果是陽性，將被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療；如果是陰性，將由專車送至離深的交通場站。

據指引，所有留學生，無論國際，目的地為廣東省內的，由目的地（地市、轄區）接回後，安排集中隔離醫學觀察14天。目的地為廣東省外的，按當地有關規定執行。