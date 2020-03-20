人行副行長朱鶴新接替常振明　出任中信集團黨委書記

3月20日，中信集團官網發佈公告，當日集團召開領導幹部會議，中央組織部副部長曾一春出席會議並宣佈中央決定：朱鶴新任中信集團黨委書記，常振明不再擔任中信集團黨委書記。

公開信息顯示，朱鶴新1991年畢業于上海財經大學，從交通銀行南通分行國外業務部存匯會計科會計做起，至2014年已是交通銀行副行長、黨委委員兼北京管理部總裁。2015年開始，朱鶴新先後擔任中國銀行副行長、中國銀行執行董事、四川省人民政府副省長，並任中國人民銀行副行長至今。

朱鶴新任中信集團黨委書記。（資料圖片）

而此次交接卸任中信集團黨委書記的常振明，則自1983年畢業後一直在中信系統內任職。2002年常振明升至中信集團公司常務董事、副總經理、黨委委員，並在2004年出任中國建設銀行黨委副書記。

2006年，掌舵該集團近11年之久的董事長王軍因「超期服役」卸任，原總經理孔丹接任董事長，剛剛從建行辭職的常振明被任命為中信集團副董事長、總經理、黨委副書記，重返中信集團。隨後常振明相繼出任中信集團公司主席及董事總經理、董事長及黨委書記等職務。

中信集團原黨委書記常振明。（資料圖片/羅君豪攝）

中信集團前身為中國國際信託投資公司，由榮毅仁在1979年改革開放時期創立。在中國眾多的央企中，中信集團是非常受關注，官方曾評價該集團時稱其多年來發揮了經濟改革試點和對外開放窗口的作用。2009年，常振明曾說：「中信30年與中國改革開放30年的脈絡是緊緊相連的，中國的改革開放走過了什麼樣的路，中信就走過了什麼樣的路。」

2002年中國國際信託投資公司進行體制改革，更名現在的中信集團，成為國家授權投資機構。2011年中國中信集團公司整體改制為國有獨資公司，更名為中國中信集團有限公司（簡稱中信集團），並發起設立了中國中信股份有限公司（簡稱中信股份）。2014年8月，中信集團將中信股份100%股權注入香港上市公司中信泰富，實現了境外整體上市。

至2018年末，中信集團總資產已達到76607億元港幣，在眾多央企中僅次於招商局。集團當年營業收入為港幣5333億元，同比增長14%。

（界面新聞）