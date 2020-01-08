中信掛牌出售約22%麥當勞中港業務持股　作價21.7億元人民幣

據北京產權交易所產權轉讓資料披露，中信集團（0267）以掛牌方式，出售持有麥當勞中國大陸和香港業務控制權益的Fast Food Holdings Limited 42.31%股權，是次轉讓部分約為麥當勞中港業務控制權益22%，售價為21.7億元（人民幣‧下同）。

另外會計及一筆15.28億元債務，交易總作價共36.98億元。

資料顯示，截至去年11月30日，Fast Food Holdings Limited營業收入為243.9億元，純利為8.6億元。在2018年營業收入及純利分別為247.8億元及11.5億元。

截至去年11月底純利8.6億元

麥當勞中國指出交易純屬商業決定，完成交易後中信股份續持有合資公司10%股權，又指出交易不會影響麥當勞在中國及香港的業務策略及日常運營，目前正進行公開招標，中信股份﹑中信資本﹑凱雷及麥當勞會在招標及審批完成後適當的時間，提供更新信息，現階段尚無法就任何傳言或猜測置評。

《香港01》記者正向麥當勞香港查詢上述交易的消息。

中信在2017年初與私募基金凱雷資本（Carlyle）斥161.4億港元購入中港麥當勞業務兼未來20年特許經營權的收購，交易完成後，中信持有經營麥當勞中港業務的新公司52%股權，而凱雷資本則持有28%股權，至於麥當勞將保留餘下20%。新公司的董事會由中信、中信資本、凱雷和麥當勞的代表組成，而麥當勞原有管理團隊繼續留任。