【新冠肺炎】特朗普指責中國耽誤美國疫情防控　外交部列證據回擊

近日有美國官員稱因中國分享疫情資訊不夠公開透明，才耽誤了美方的疫情防控。此外美國總統特朗普講稿中原來的「新冠病毒」字樣被手寫改為「中國病毒」。對此，中國外交部新聞發言人耿爽3月20日反駁指，疫情發生以來中方與美方一直保持密切溝通，是美方揮霍了中方爭取來的這些寶貴時間，還企圖向中國推卸責任。

在3月20日的中國外交部例行記者會上，耿爽指出近來美方一些人處心積慮地把新冠肺炎病毒同中國相聯繫，不斷對中國搞污名化，對此中國人民表示強烈憤慨、堅決反對。「美方所謂中方不公開、不透明的說法，是罔顧事實、顛倒黑白的行為。」

中國外交部新聞發言人耿爽3月20日反駁指，疫情發生以來中方與美方一直保持密切溝通，是美方揮霍了中方爭取來的這些寶貴時間，還企圖向中國推卸責任。（中國外交部網站）

耿爽強調，病毒源頭的問題是一個科學問題，世界衛生組織（WHO）和國際社會對此也早有著明確、一致的意見，即反對將病毒同特定國家和地區相聯繫，反對搞污名化。

耿爽稱，自疫情發生以來，中方一直持續向美方通報疫情資訊，雙方保持密切溝通。

耿爽列出中美溝通合作的時間表，證明在過去的兩個多月時間裡，中方及時向美方提供了資訊，開展了技術合作。

耿爽表示，中方從1月3日開始就定期向美方通報疫情資訊和防控舉措，直至3月13日，特朗普（Donald Trump）總統還向記者表示，中方分享的資料有助於美方抗擊疫情。

耿爽指出，中國奮力抗擊疫情，為全世界抗擊疫情贏得了寶貴的時間，遺憾的是，就連美國許多媒體和專家都認為，美方浪費、揮霍了中方爭取來的這些寶貴時間。 他強調，美方一些人企圖將中國抗擊疫情污名化，企圖向中國推卸責任，無視中國人民為維護全球公共衛生安全作出的貢獻，有違世界衛生組織的專業意見，更與國際社會共同抗擊疫情的期待和努力背道而馳。 耿爽表示希望美方尊重客觀事實，尊重國際公論，做好自己的事情，停止詆毀他國、轉移責任，為世界各國攜手抗擊疫情、維護國際公共衛生安全發揮建設性作用。

就在3月13日的白宮記者會上，特朗普在回答記者提問時還表示中方分享的數據有助於美方抗擊疫情。（AP）

據美國彭博社3月20報導，特朗普在19日於白宮舉行的新聞發佈會上抱怨說，中國「本可以阻止」肆虐美國的病毒。

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（19日）在白宮出席疫情記者會時，被《華盛頓郵報》攝影記者博茨福德（Jabin Botsford）拍到其講稿上「新型冠狀病毒」一詞被墨水刪走，並改寫成「中國病毒」。

特朗普说：「如果人们知道（病毒），（病毒）本可以被阻止」，「如果他们早知道，如果我们早知道，我们本可以阻止（病毒）从中国来。但现在，几乎整个世界都在遭受这种可怕的病毒。」

博茨福德將照片上載到Twitter，並寫道「這是總統特朗普當日在白宮的講稿特寫照，可以見到他將『新型冠狀病毒』一詞改成『中國病毒』。」（Twitter圖片）

彭博社評論稱，特朗普的上述言論進一步加劇了他與北京方面的爭端。與此同時，外界對特朗普自己在美國遏制疫情蔓延努力的批評也越來越多。

值得一提的是，針對特朗普掀起的「中國病毒」爭議，世衛組織衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）此前指出，病毒沒有國界，不區分種族膚色和財富，我們要求每個人在這一刻都抱有團結的想法，這是需要事實並一起抗擊病毒的時刻，而不是責怪誰。

據美國約翰斯•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發佈的實時統計數據顯示，截至3月19日24時，美國新冠肺炎確診病例累計14,250例，死亡病例累計205例，治癒121例。美國50個州及首都華盛頓特區全部發現了確診病例。