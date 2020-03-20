【新冠肺炎】特朗普埋怨中國：疫情本可被制止　卻使全球受害

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）沒趨緩跡象，總統特朗普（Donald Trump）在備受國內壓力的情況下，改變以往稱讚中國國家主席習近平的態度，並在3月19日的記者會上稱，中國的疫情本可在它的來源地被制止。

他說：「如們人們之前已知道它（新冠肺炎），可以及時停止。它可以在它的來源地、中國被制止，如果我們在之前已知道它，如你們在之前已知道它。但現在全世界、幾乎全世界，已在被可怕的病毒加害。」

特朗普19日在白宮出席疫情記者會時，被《華盛頓郵報》攝影記者博茨福德（Jabin Botsford）拍到其講稿上「新型冠狀病毒」一詞被墨水筆刪走，並改寫成「中國病毒」。

博茨福德將照片上載到Twitter，並寫道「這是總統特朗普當日在白宮的講稿特寫照，可以見到他將『新型冠狀病毒』一詞改成『中國病毒』。」網民對此反應兩極，有人留言批評「他是在用歧視來轉移施政無能」，但也有人表示贊同「他決定修改講稿用詞，以表達得更準確，這非常好」。

特朗普近日來已是不止一次將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」（Chinese Virus）。他16日在Twitter稱：「美國將盡力支持那些格外受中國病毒影響的行業，例如航空公司，我們將比以往更強大！」隨即引起巨大爭議；翌日他表示，不滿中國向外界散布「美國傳播病毒」的消息，但與其和中國爭辯，倒不如自己以病毒來源地稱呼，而病毒來自中國，所以這是一個非常正確的描述。他同時否認「中國病毒」具有污名化，反指北京的言論才是製造恥辱。

到了18日的記者會，特朗普劈頭便說：「我馬上要宣布對抗中國病毒行動的幾個重要進展」；之後他被傳媒問到「中國病毒」的說法是否涉及歧視，他謂，早前用「中國病毒」一詞是因為病毒來自中國，而非「美軍將病毒傳到當地」，當中不涉種族歧視。