【新冠肺炎】胡錫進：立刻集中隔離香港入境者，保衛內地防疫成果

近日，有部分從海外經香港中轉前往內地的旅客被確診感染新冠肺炎，引發社會關注。20日晚，《環球時報》總編輯胡錫進稱，全國各地都應該對香港入境的人員施行14天集中隔離，外防輸入決不能在香港撕開口子。

20日，內地媒體《觀察者網》刊登一篇讀者來電。讀者李先生講述了朋友日前從香港前往上海的經歷：他們在虹橋機場未接受特別防疫措施管理，就順利進入市區，住地對其也沒有任何防疫要求。李先生呼籲上海有關方面像對待其他疫情國旅客一樣，對待港台入境人員，以保上海來之不易的疫情穩控局面。

胡錫進20日晚轉發了這條消息，並評論稱，不光上海要堵這個漏洞，全國各地都應該對香港入境的人員施行14天集中隔離。他說，外防輸入決不能在香港這裡撕開口子，這不牽涉政治，這是保衛內地巨大代價換來的新增病例歸零成果必須建立的堤壩。

胡錫進微博截圖。

胡錫進說，中國內地之外的疫情越來越風急浪高，必須堵住每一個細小的漏洞，這是維持跨境交通的基礎。他稱，現在對香港來的人是否隔離以及怎麼隔離，許可權完全在地方政府的手裡，對集中隔離擴展到多少國家和地區，決定權也在各地方政府的手裡。他「拜託各地政府」不要再猶豫，及時把集中隔離的措施擴大到境外所有國家和地區來的人（特殊例外情況需要特批和替代隔離方式的嚴密監督），現在已經到了必須這樣做的時候。胡錫進稱，全國人民對各地政府寄予厚望，不要等到有一天境外輸入病例導致大規模疫情暴發，並且引發追責相關地方官員的輿論海嘯時再後悔。

稍晚些時候，胡錫進又發微博強調，現在對香港來的人是否隔離以及怎麼隔離，許可權完全在地方政府的手裡，對集中隔離擴展到多少國家和地區，決定權也在各地方政府的手裡，他呼籲各地政府不要再猶豫，及時把集中隔離的措施擴大到中國大陸境外所有國家和地區來的人。他最後強調：「現在已經到了必須這樣做的時候。」

網民評論：

「嚴防境外輸入，不能讓我們前期的努力前功盡棄！」

「香港這個漏洞，廣東人表示怕怕。香港照這樣發展下去還真怕他變成為第二個武漢。」

「不光是對香港入境的，不光是北京上海深圳，要全國所有城市對所有入境的都要隔離14天啊，義大利就是被無症狀入境者擊垮的，現在多慘。真的不知道說什麼好，義大利14天就被擊跨了。前車之鑒啊！」

「不管用啊，廣東各省完全沒行動！老胡我們真的很擔心啊！恨不得打電話一個個去通知了！」