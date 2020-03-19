新冠肺炎｜特朗普稱「中國病毒」　崔天凱：應守世衛原則不污名化

針對美國總統特朗普（Donald Trump）將新冠病毒稱為「中國病毒」，中國駐美國大使崔天凱周四（19日）接受央視新聞採訪時表示，應遵守世界衛生組織（WHO）原則，防止污名化。

特朗普頻頻用中國病毒（Chinese Virus）形容新型冠狀病毒，引起中方不滿。（Twitter）

崔天凱指出，世衛把新冠病毒命名為COVID-19，是不允許把任何病毒跟任何一個地方或者一個國家、一個民族、一個特殊的群體、一個個人，甚至不允許跟任何一種動物掛起來，防止污名化，相信世界衛生組織作為全世界權威的公共衛生機構，其原則是正確的，大家都應該遵守。

至於有留學生擔心在美留學期間受到種族歧視或者不公正的對待，崔天凱認為，美國有3億多人口，有各種各樣的美國人。他相信平時在學校，在美國社會接觸的絕大多數美國的民眾，包括美國老師、美國同學都是比較友善的，很多人可能也成了朋友。但是也難免會有一些種族主義，排外、極端的人。

他認為，疫情蔓延時，很多國家都有一定社會恐慌，部分人會有排外甚至種族歧視的言行，如果同學們發現有這樣的情況，可以及時跟使領館聯繫，使領館一定會出面保護大家。

崔天凱又強調，美國政府有責任確保在美國的中國公民的人身安全，一些排外甚至種族歧視的言行，也不是美國社會主流所認可和允許的，有些行為是觸犯美國法律的，所以學生們應該第一時間就近求助於美國的警方，也可以向學校反映，多方面做好保護工作。

（綜合報道）