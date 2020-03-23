【新冠肺炎】每天仍檢出多宗無症狀感染　支援湖北疾控隊暫緩撤離

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，根據官方通報，在湖北及武漢已連續多日沒有新增確診個案，專門收治輕症患者的10多間方艙醫院，早前因為患者減少，已經陸續關閉。各省份派出的援鄂醫療隊也自3月17日開始撤離。 不過，來自各地的疾控部門防控人員組成的援助隊伍卻暫緩撤離湖北。中國疾控中心有關專家透露，現在每天還能檢出幾宗到10幾宗無症狀但呈陽性者，還不能判斷武漢的病毒傳播是否徹底被阻斷。

各省份派出的援鄂醫療隊自3月17日開始撤離，但來自各地的疾控部門防控人員組成的援助隊伍卻暫緩撤離湖北。（資料圖片）

3月20日，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部下發《關於國家及各省援鄂疾控工作隊暫緩離鄂的通知》稱，為進一步做好省新冠肺炎疫情防控工作，結合省疫情實際，請各地疫情防控指揮部協調國家及各省援鄂疾控工作隊伍暫緩離鄂，按原計劃承擔相關工作業務。離鄂時間由中央指導組防控組確定後另行通知。文件抄送19省（區、市）對口援鄂前方指揮部。

據《財新網》報道，中國疾控中心一位知情人表示，疾控部門隊伍暫緩撤退，是國家層面對武漢、湖北情況暫時不放心，讓防疫隊停留幾日，保持戒備。其中較令人擔心的是無症狀感染者的情況。如果確診病例零增長勢頭能夠保持並穩定下來，下一步疾控隊伍才能回撤。此外，援鄂疾控隊伍還對湖北當地基層疾控人員進行培訓。

另據港台報道，有武漢民眾表示，家人在方艙醫院出院後復發，但無醫院願意接收，致電市衛健委和疫情防控指揮部求助，但對方只叫他們等待消息。亦有武漢的義工組織成員說，送家人到非定點醫院時，親眼目擊有確診患者被拒收情況，又引述醫院的醫護人員指，每日都有無症狀的確診患者求醫，並稱自己到接收確診患者醫院門外觀察，發現接收發燒患者的門診外仍有人排隊求醫。

（綜合報道）