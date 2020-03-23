【新冠肺炎】中醫藥局：逾九成確診者使用中藥　有效率達90%以上

國家中醫藥局今日（23日）表示，超過九成新冠肺炎確診患者使用中藥，總有效率逾90%。有專家介紹，集中隔離、普遍服中藥，阻止疫情的蔓延，是中國取勝的基礎。

國家中醫藥局今日（23日）表示，超過九成新冠肺炎確診患者使用中藥，總有效率逾90%。（中新社／示意圖）

國新辦今天在武漢舉行新聞發布會，介紹中醫藥防治新冠肺炎的重要作用及有效藥物。

中央指導組成員、中醫藥局黨組書記余艷紅指出，全國確診病例中有74187人使用中醫藥治療，佔總數91.5%；湖北有61449名患者使用了中醫藥治療，佔90.6 %。臨床療效觀察顯示，中醫藥治療總有效率達90%以上，有效緩解患者症狀，減少輕型、普通型患者向重型發展，提高治癒率、降低病亡率，促進恢復期人員機體康復。

張伯禮表示，集中隔離、普遍服中藥，阻止了疫情的蔓延，是取勝的基礎。（中新社）

中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮介紹道，有一組數據可以證明，中藥抑制了疫情的蔓延。2月初到2月中旬，從「四類人員」（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發熱患者、確診患者的密切接觸者）當中診斷出確診新冠患者的比例是80%，吃藥十多天之後，2月中旬降到30%，2月底降到個位數。所以說集中隔離、普遍服中藥，阻止了疫情的蔓延，是取勝的基礎。

張伯禮表示，在方艙醫院採取中藥為主的綜合治療，除了給湯劑和口服的中成藥以外，還有按摩、刮痧、貼服等綜合治療。所以他所在方艙的564個患者，沒有一例轉為重症。取得這些經驗後向別的方艙推廣，一共有十幾個方艙，一萬多名患者普遍使用中藥。各個方艙的轉重率基本是2%到5%左右，建方艙，中醫綜合治療，顯著降低由輕症轉為重症的病例，是取得勝利的關鍵。

對於重症救治，張伯禮強調西醫為主，中西配合。「重症救治，中西結合，降低病死率是我們取勝的核心。」