【武漢肺炎】廣東：經初步統計　中藥「肺炎1號方」有效率達94%

2月8日，廣東省藥品監督管理局官網發佈最新消息，同意廣州市第八人民醫院申報的透解祛瘟顆粒（曾用名「肺炎1號方」）用於全省30家新型冠狀病毒感染的肺炎定點救治醫院臨床使用。 時至2月19日，廣州市第八人民醫院中醫科主任譚行華在廣東政府舉行的新聞發布會上表示，研究結果提示患者總體臨床症狀明顯改善，「肺炎1號方」總有效率達到94.21%，目前，全省已有11家定點醫院申請調劑「肺炎1號」。

廣州市第八人民醫院中醫科主任譚行華。（南方都市報）

譚行華表示，關於「肺炎1號方」的作用，經初步統計，截至2月17日17時，廣州市第八人民醫院運用「肺炎1號」治療確診病人121例。據統計，服藥6天后，84%的患者就是61例病人體溫恢復正常，有72例咳嗽症狀消失，其他如咽痛症、乏力、納差等症狀都有明顯改善，此外，74%患者胸部CT好轉。

他指出，治療過程中有7例患者病情加重，其中6例已明顯好轉，1例轉ICU治療。目前服藥超過6天的病人已有62人痊癒出院。研究結果提示患者總體臨床症狀明顯改善，總有效率達到94.21%。目前，全省已有11家定點醫院申請調劑「肺炎1號」。

關於中藥能否起到預防作用，譚行華稱，要從中醫的角度來說，中醫的預防主要扶助正氣，就是提高人體的抵抗力。通過中藥調整人體的臟腑機能，達到人體陰陽平衡的一個生理狀態。但現在並不主張在普通人群中開展固定中藥預防，因為每個人的身體素質都有所不同，要在醫生的指導下進行。

譚行華稱，要從中醫的角度來說，中醫的預防主要扶助正氣，就是提高人體的抵抗力。（中新社／資料圖片）

包含了金銀花、連翹等十幾種藥物

早前報道，「肺炎1號方」是廣州市第八人民醫院在臨床治療肺炎十幾年經驗方的基礎上，結合福建等外省專家智慧，根據新冠肺炎的特點進行調整而成，以疏風散熱、清熱解毒、益氣養陰為治療原則，包含了金銀花、連翹等十幾種藥物，詳細配方保密，產品是一種中藥顆粒，有效期為6個月。