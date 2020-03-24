【新冠肺炎】內地留學生美國經香港回佛山後確診　一度險測為陰性

廣東省衛健委數據顯示，佛山市昨日（23日）報告新冠肺炎新增確診病例2宗，其中1宗為美國輸入病例，1宗為湖北輸入病例。

該美國輸入病例為一名內地留學生，她早前從美國飛抵香港，從深圳灣口岸入境內地，再乘車回到佛山。抵達當日曾一度檢測陰性，數日後出現發熱症狀，再次檢測確診。

早前從美國飛抵香港，從深圳灣口岸入境內地，再乘車回到佛山。（中新社／示意圖）

據佛山市衛健委通報，該名確診患者是女性，現年23歲，在美國留學，此前居住於南海區桂城街道。

3月17日前，該患者在美國紐約學習生活。3月17日，她從紐約搭乘國泰CX845航班，於18日上午5時06分到達香港國際機場，隨後乘坐的士到達深圳灣口岸入境。當天，再由專車從深圳接回佛山集中隔離點，駐點醫生為其採集鼻咽拭子送疾控部門進行檢測。

近日大批海外華人及留學生返國避疫。（中新社）

3月19日上午，疾控部門報告該患者新冠病毒核酸陰性，患者繼續在隔離點接受醫學觀察。3月21日中午，她出現發熱症狀，廣東省人民醫院南海醫院將其接入院隔離治療，並採集咽拭子送第三方檢測機構進行檢測。

3月23日7時，第三方檢測機構反饋患者新冠病毒核酸陽性，遂轉運到佛山市第四人民醫院隔離治療。當天下午，疾控部門完成複核檢測，結果亦為陽性。經專家會診，確診為新冠肺炎病例（輕型），目前病情穩定。初步判定，其在中國境內並未產生密切接觸者。國際航班密接者正通過相關協查機制協查追訪中。

國家衛健委最新數據顯示，內地周一共計新增有78宗確診病例及7宗死亡病例。新增病例有74宗為境外輸入病例，本土則為4宗。新增境外輸入病例中，廣東14宗，另有1宗本土病例。