【新冠肺炎】網傳廣西支援湖北醫療隊女護士去世　內媒：搶救中

內地網傳廣西援鄂醫療隊一名早前昏倒的女護士去世，廣西新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部宣傳組工作人員3月24日（周二）上午回應內媒《澎湃新聞》稱，經核實，目前該護士尚在搶救中，有進一步消息會及時公布。

廣西援鄂醫療隊一名早前昏倒的女護士尚在搶救中。圖為3月20日，在十堰市鄖陽區支援的9名廣西援鄂醫療隊隊員在鄖陽區參加歡送儀式。（新華社）

廣西壯族自治區衛健委官網2月28日通報稱，2月28日上午，廣西第七批援湖北抗疫醫療隊在武漢協和醫院西院抗疫一線的一名梁姓護士，在離開隔離病區時突然暈倒，經醫護人員就地搶救，其自主心跳和呼吸已恢復。

該護士發病後，國家衛生健康委，武漢協和醫院立即組織國家醫療救治專家組及武漢協和醫院等呼吸與危重症、心血管內科、神經內科、神經外科等方面的專家進行搶救。隨後，組建了一支多學科專家組成的醫護團隊，專門負責該護士的救治工作。

針對此事，內媒《南寧日報》3月1日報道，「南寧市某醫院27歲梁護士寫下請戰書，主動請纓參加援湖北抗疫醫療隊」，並於2月21日隨醫療隊赴湖北省支援新冠肺炎疫情防控，根據國家統一安排在武漢市協和醫院西院區工作。

《澎湃新聞》3月24日報道，廣西新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部宣傳組工作人員稱，經核實，目前梁女尚在搶救中，有進一步消息會及時公布。另外，24日上午，華中科技大學附屬協和醫院副院長黃愷指，梁女目前病情非常非常嚴重，國家、湖北、廣西、武漢市衛健委都非常重視，相關部門正在開會，會診她的病情並討論下一步方案。

值得注意的是，官方及院方均未提及梁女的具體病因。而據國務院聯防聯控機制於3月8日的新聞發布會，國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅稱，當時全國已有346支醫療隊、4.26萬名醫護人員抵達武漢、湖北，「目前為止，醫療隊無一人感染（新冠肺炎）」。

（綜合報道）