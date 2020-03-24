【新冠肺炎】抗疫前線工作35日　湖北宜昌29歲醫生腦血管意外逝世

新冠肺炎疫情持續。在湖北宜昌市，29歲的麻醉科醫生董天在抗疫前線工作35日，因突發腦血管意外昏倒，經搶救無效身亡。

工作中的董天（前排右一）。（皖南醫學院）

據枝江市人民醫院委員會3月21日發布的訃告，董天1990年3月出生於湖北省當陽市，2014年7月畢業於皖南醫學院，9月進入枝江市人民醫院麻醉科工作。

皖南醫學院所發的悼念文章指，董天是家中獨子，春節時原本打算在老家多陪陪母親和病退在家的父親。然而，面對新冠肺炎疫情的驟然來襲，他主動請纓投身抗疫一線，返回單位工作。

董天曾出演麻醉手術室微電影《職守》。（皖南醫學院）

由於醫院發熱門診急需醫生支援，董天於1月26日起在發熱門診接診。由於患者收治時間比較集中，不論白天黑夜都要穿著密不透風的防護服，不吃不喝不上廁所，連續接診幾十個待查病人成為常態。

皖南醫學院悼念文章稱，高強度的工作讓董天體力透支，同事們知道他有慢性腎病，便詢問他的身體情況，但他總是笑著說：「多一個人多一份力量，我可以堅持！」

抗疫前線的董天。（皖南醫學院）

2月27日，董天等第一批奔赴前線的醫護人員，被強制要求休息，進入醫護人員定點隔離觀察點，開始3天的輪休期。29日上午，董天因頭痛頭暈向發熱門診報告，後更出現口齒不清、左側肢體肌力下降等症狀，送往宜昌中心醫院救治，確認為突發腦血管意外。可惜最終病情加重，於3月21日上午救治無效逝世。

董天去世前，已在前線工作35天，本周五（27日）是他30歲生日。他有一個結婚3年的妻子，兩人並沒有子女。

（皖南醫學院）