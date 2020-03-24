【新冠肺炎】湖北除武漢外連續19天零新增　至今累計近7萬人確診

湖北省政府新聞辦周二（24日）下午舉行新聞發布會，省疾控中心副主任李陽指，截至周一（23日），全省除武漢市以外的地區，已經連續19天沒有新增新型冠狀病毒肺炎確診病例。武漢市在周一新增一宗確診病例，打破連續五天零新增的紀錄，患者是一名醫生。

湖北省除武漢市以外的地區，已經連續19天沒有新增新型冠狀病毒肺炎確診病例，民眾亦有序恢復生活。（中新社）

李陽介紹，截至周一，湖北省累計報告67801宗確診病例，其中武漢市有50006宗，佔全省74%，其他市州則有17795宗，佔全省26%。據了解，武漢市在周一新增的確診病例，患者是在湖北省人民醫院的醫生，近期有在醫院上班，不排除是院內感染。

湖北省目前仍有4200宗病例要留院治療，其中分別有1203宗及336宗是重症及危重症。此外，全省共計有3160宗死亡病例，周一新增7宗，均來自武漢市。

值得一提是，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部在周二發布通告，宣布自周三（25日）凌晨零時起，武漢市以外地區解除離開湖北省通道管控，有序恢復對外交通，人員憑綠色的湖北健康碼安全有序流動。同時，武漢亦將自4月8日凌晨零時起，解除離開通道管控措施，有序恢復對外交通，結束歷時兩個月的「封城」。

（綜合報道）