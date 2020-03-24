【新冠肺炎】武漢現有確診患者約4200人　官方稱近95%屋苑無疫情

新冠肺炎「重症區」武漢下月8日解封，解除離開武漢的通道管控措施，有序恢復對外交通。該市市委宣傳部周二（24日）透露，截至周一（23日），全市現有新冠肺炎確診總數4268人，其中重症1198人、危重症329人，當日新增1人。現有疑似病人0人。全市無疫情小區累計數量6723個，佔比94.7%。

武漢超市對無疫情屋苑居民有序開放。3月24日，在漢口一家家樂福超市門口，前來採購的市民在出示「健康碼」，並進行測溫登記後才能進入超市購物。（新華社）

據介紹，武漢全市累計治癒出院43214人，累計死亡2524人。周一0時至24時，全市發熱門診接診345人次，較上日減少11人，其中首診210人，較上日減少14人。

醫療救治與康復保障方面，截至周一22時，全市一般發熱患者742人，與上日相比，全市一般發熱患者減少74人。當日新增密切接觸者349人，累計登記密切接觸者88865人；尚在醫學觀察1345人，解除醫學觀察87055人。已建成康復驛站352個，目前已啟用289個，在點康復觀察13122人，當日轉入447人，當日轉出857人。

社區疫情防控方面，截至周一22時，全市無疫情小區累計數量6723個，佔比94.7%；無疫情社區累計數量974個，佔比69.3%；無疫情村（大隊）累計數量1924個，占比99%。全市已命名無疫情街道（鄉鎮）29個，佔比16.8%。

3月24日，消防員在武漢火車站集結準備開始消殺作業。（新華社）

此外，全市已開診僅收治非新冠病人的醫院52間，其中45家開設急診，目前已開放床位20220張。統計期內門診共接診非新冠患者17813人次，已收治入院10758人。另有3家醫院同時接診新冠和非新冠病人，已開放床位1941張，統計期內門診共接診非新冠患者1488人次，已收治入院1009人。還有10家醫院完成騰退正在消殺，1家醫院正在騰退。

市委宣傳部透露，武漢現有178支援漢醫療隊、22590名援漢醫療隊員。目前市內醫用物資保障充足，市場供應總體平穩，各類糧油肉菜等主要生活必需品儲備充足、價格穩定。

（澎湃新聞）