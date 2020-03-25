【新冠肺炎】中國留學生在英戴口罩外出遭毆打　中使館強烈譴責

新冠肺炎疫情全球爆發後，不少國家都出現對亞裔的排擠現象。據中國駐英國大使館網站周二（24日）發出聲明指，3月17日，南安普頓大學（University of Southampton）4名中國留學生佩戴口罩外出購餐，在學校公寓附近遭遇當地青少年挑釁辱罵，雙方發生肢體衝突，1名中國留學生被毆打，使館對此堅決反對、強烈譴責。

聲明稱，以上留學生及時報警，當地警方以涉嫌鬥毆逮捕兩名肇事者。遇襲學生傷勢不重，生活未受影響，當地傳媒報道了此事件。

英國受疫情影響，倫敦街頭明顯比之前冷清。（資料圖片／美聯社）

聲明指出，中國駐英國大使館獲悉後，即向相關同學核實情況、表示慰問，並即向南安普頓市政府、警方和南安普頓大學提出交涉，要求其依法保護我留學生的安全與合法權益，懲辦肇事者。南安普頓市政府和警方表示，任何出於無知、偏見和仇恨的犯罪都是不可接受的。校方則表示，反對任何形式的歧視，將強化相關舉措，確保包括中國留學生在內所有在英外國學生的安全。

聲明又稱，隨着疫情加快蔓延，特別是個別國家政要、傳媒藉疫情對中國進行污名化以來，在美英等國發生多起歧視、挑釁甚至人身攻擊中國和亞裔群體事件，性質嚴重，影響惡劣。此次中國留學生出於防疫需要佩戴口罩出行，卻被無故毆打，令人憤慨。肇事者行為違反《消除一切形式種族歧視國際公約》、違反英國關於禁止種族歧視和仇恨犯罪的法律。中國駐英國使館堅決反對，並予以強烈譴責。

使館並要求，英國政府、警方依照其履約國際義務和本國法律，切實保障在英中國公民的安全與合法權益。同時，希望在英中國公民遵守英國政府防疫規定和要求，減少非必要外出。外出時，做好防護，確保安全。如遇惡意挑釁，保持冷靜，妥善應對，及時報警並撥打使館領事保護電話。中國駐英國使領館將繼續在職責範圍內提供領事服務與協助。

（中國駐英大使館）