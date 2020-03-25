【新冠肺炎】四川終止經營場所營業禁令：麻雀館可以重開

因應新冠肺炎疫情逐漸受控，四川省應急委員會決定自2020年3月25日零時起，將疫情防控應急響應級別由突發公共衛生事件二級應急響應調整為三級應急響應，並終止、調整或刪除前期已發佈公告中部分條款。當中包括，終止經營場所營業禁令，當地麻雀館（內地稱麻將）可以重開。

四川終止「暫停各類群體性聚集活動」的規定，意味當地人可以聚集打麻雀。（中新社）

四川省應急委員會決定，終止第2號公告第一條中「暫停各類群體性聚集活動。具有交叉感染風險的經營單位，如歌舞娛樂、遊戲遊藝、互聯網上網服務場所、營業性麻雀場所和大型兒童遊樂設施、健身房、室內游泳場（館）等暫停營業」的規定。此外，終止第6號公告第二條中「疫情期間，暫停麻將館、茶室、網吧等有交叉傳染風險的經營場所開業」的規定。

這意味著，因疫情被暫停營業的經營場所，包括麻雀館、茶室、網吧等，可於即日起重開。

麻雀是四川人喜愛的閒暇活動。疫情期間，省內多地曾通報違規打麻雀的案例。2月10日，四川省阿壩州金川縣紀委監委接到群眾舉報後將正在打麻雀的16名人，傳喚至派出所接受調查處理，最後分別處以行政拘留並處行政罰款的處罰。1月31日晚，四川省井研縣研城派出所接到群眾舉報，會同縣市場監管局到兩家茶館內製止群眾打麻雀，最後2名涉事茶館業主被依法行政拘留5日。

四川僅8名確診者仍留院隔離治療

據四川省衛健委通報，截至3月25日0時，四川省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診患者547人，已治癒出院536人，死亡3人，目前在院隔離治療8人（均為境外輸入病例），648人正在接受醫學觀察。該省183個縣（市、區）全部為低風險區。