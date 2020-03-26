【新冠肺炎】25日內地新增確診67例　均為境外輸入病例

撰文：王兆陽
最後更新日期：
內地新冠肺炎疫情持續。據國家衛健委消息，3月25日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例67例，均為境外輸入病例；新增死亡病例6例；新增疑似病例58例，均為境外輸入病例；新增治癒出院病例401例。
截至3月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3947例，累計治癒出院病例74051例，累計死亡病例3287例，累計報告確診病例81285例，現有疑似病例159例。累計追蹤到密切接觸者695305人，尚在醫學觀察的密切接觸者14714人。
湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例391例（武漢382例），新增死亡病例6例（武漢5例），現有確診病例3431例（武漢3407例），累計治癒出院病例61201例（武漢44068例），累計死亡病例3169例（武漢2531例），累計確診病例67801例（武漢50006例）。
3月25日0—24時，新增報告境外輸入確診病例67例（上海18例，內蒙古12例，廣東11例，北京6例，福建6例，陝西3例，天津2例，浙江2例，江蘇2例，雲南2例，山西1例，吉林1例，河南1例）。截至3月25日24時，累計報告境外輸入確診病例541例。