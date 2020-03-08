美國稱偵察機遭中國軍艦激光照射　北京批評美方挑釁

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針對美方聲稱美軍偵察機在太平洋遭中國軍艦發射激光一事，中國國防部3月6日晚在官方網站做出回應。

據美國媒體報道，一艘中國海軍驅逐艦2月中旬在菲律賓海（Philippine Sea）上，向美國一架P-8A偵察機發射激光。

中國國防部發言人對此表示，美國媒體的報道與事實不符。2月17日，中國海軍編隊在公海組織例行演練。期間，美軍一架P-8A型反潛巡邏機不顧中方多次警告，抵近中方艦艇編隊，實施長時間、低高度繞飛偵察。

發言人稱，中方艦艇在與美軍巡邏機相遇的整個過程中，操作是安全、規範、專業的，符合有關國際法和國際實踐。相反，美軍巡邏機行為在意圖上是不友好的，在操作上是不專業的，對雙方艦機及人員安全構成嚴重威脅。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

發言人強調，中方要求美方立即停止類似「挑釁性危險行動」，停止對中方「無端指責抹黑」，以免損害中美兩國兩軍關係大局。

據美國有線新聞網絡（CNN）2月27日報道，美國海軍27日表示，一艘中國軍艦上周在美國海軍P-8偵察機飛越太平洋上空時，向其發射了軍用級激光，美國海軍稱此舉「不安全和不專業」。

美國國防部官員告訴CNN，一項正式的外交抗議活動將會出台。

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