【新冠肺炎】中國民航局：外國航空公司每周最多一班航機往中國

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，歐美國家疫情嚴峻，大批海外華人回國避疫，內地近段時間接收了大量境外輸入病例。截至昨日（25日），內地已錄得累計541宗境外輸入病例。為遏制疫情輸入新態勢，中國民用航空局今日（26日）發通知稱，決定進一步調減國際客運航班運行數量。

3月25日，旅客抵達上海虹橋國際機場到達大廳。（新華社）

通知稱，自3月29日起，中國國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留1條，且每周運營班次不得超過1班。各航空公司應根據上述要求，提前向民航局運行監控中心申請預先飛行計劃。

此外，各航空公司按照通知的要求調減航班涉及的航線經營許可和起降時刻等予以保留。在抵離中國的航班上採取嚴格的防控措施，確保客座率不高於75%。

此前內地各省市已出台多項入境限制措施。自23日起，所有赴北京的國際航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個指定的第一入境點入境，旅客實施檢疫並辦理入境手續，行李清關。檢疫符合登機條件的旅客才可搭乘原航班入京。

3月25日，在浦東國際機場，邊檢人員為旅客辦理入境手續。（新華社）

另外，自25日零時起，上海虹橋機場暫停了所有國際、港澳台的進出港航班業務，並將虹橋機場此前所有國際、港澳台航班轉場至浦東機場運營。

江西省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部則發布通知稱，該省自26日零時起，暫停所有出入境江西省的國際客運航班，暫停期14天。

（綜合報道）