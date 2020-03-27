【新冠肺炎】內地26日新增本土確診1例　境外輸入54例

即時中國
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情持續。據國家衛健委網站3月27日消息，3月26日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例55例，其中境外輸入病例54例，本土病例1例（浙江1例）；新增死亡病例5例（湖北5例）；新增疑似病例49例；新增治癒出院病例537例。

截至3月26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3460例（其中重症病例1034例），累計治癒出院病例74588例，累計死亡病例3292例，累計報告確診病例81340例。

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例530例（武漢523例），新增死亡病例5例（武漢4例），現有確診病例2896例（武漢2880例），其中重症病例999例（武漢995例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

3月26日0—24時，新增報告境外輸入確診病例54例（上海17例，廣東12例，北京4例，天津4例，內蒙古3例，浙江3例，福建3例，山東2例，雲南2例，遼寧1例，江蘇1例，四川1例，陝西1例）。截至3月26日24時，累計報告境外輸入確診病例595例。

【新冠肺炎】所有入境廣東人士27日起隔離兩周　港人連夜過關
【新冠肺炎】中國28日起暫停持有效中國簽證、居留許可外國人入境
【新冠肺炎】內地「健康碼」省際不互認？　湖北人赴外省復工受阻
【新冠肺炎】中國民航局：外國航空公司每周最多一班航機往中國
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。