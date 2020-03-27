新冠肺炎｜中國民航局：包機撤僑視情形而定　航空入境旅客將銳減

因應海外新冠肺炎疫情嚴峻形勢，為遏制境外輸入病例增長，中國民航局昨日（26日）發布通知，調減國際客運航班，要求「一司一周一國一線」。 今日（27日）凌晨，民航局官網發布關於新政策的解讀，並回答是否會考慮組織包機接回海外華人等問題。

中國民航局要求，外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留1條，每周運營班次不得超過1班。 圖為深圳機場。（新華社）

根據民航局發布的《關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知》，自3月29日起，國內每間航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留1條，每周運營班次同樣不得超過1班。

對此，民航局解讀稱，鑑於近日境外輸入病例連續多日保持兩位數增長，對國內疫情防控成果、復工復產節奏和人民生命健康帶來嚴峻挑戰。中國必須採取更加果斷有效措施，堅決阻遏疫情輸入風險高發態勢。因此民航局綜合研判統籌各方關係和各群體需要，發布上述通知大幅調減國際客運航班，同時確保通航國家不斷航。

民航局強調，將密切關注國外疫情的變化形勢，根據防控需要，採取進一步措施收緊國際客運航班總量。

3月25日，旅客抵達上海虹橋國際機場到達大廳。（新華社）

據介紹，根據民航局的新措施，每周航班量將下降到130班左右。同時，為防止機上旅客過於密集，民航局還要求各中外航空公司需保證抵離中國的航班客座率不得高於75%。經測算，每天通過航空入境的旅客人數將由目前的2.5萬人降到5000人左右。

至於外界一直關注的「包機撤僑」問題，民航局表示，將繼續按照中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組和國務院聯防聯控機制的部署，根據實際需求，對一些需求集中、飛行目的地有接收能力的城市，視情啟動針對海外華人的重大航空運輸保障機制，開行臨時班機或包機。

民航局還稱，從目前實施的目的地為北京的國際始發客運航班均須從指定第一入境點入境的情況來看，在第一入境點檢疫後，符合入京條件搭乘原航班入京的旅客人數不足30%，證明長途旅行確實存在一定風險，所以也希望旅客根據自身情況做出審慎、周密、冷靜的決定。

（環球網）