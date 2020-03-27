【新冠肺炎】國家藥監局：嚴厲打擊非法製售病毒檢測試劑

近期有外媒報道，中國企業出口到西班牙和捷克的新型冠狀病毒檢測試劑質量欠佳、準確率低，引起外界關注。 周五（27日），國家食品藥品監督管理總局在官網發布通知稱，要嚴厲打擊非法製售新冠肺炎病毒檢測試劑。

3月4日，河南一間生物科技有限公司員工從傳遞窗中拿取封膜完畢的核酸提取試劑盒，準備進行真空包裝。（新華社）

通知指出，近期發現，個別未經註冊的相關檢測試劑產品進行虛假宣傳，嚴重擾亂市場秩序。為切實保障公眾健康權益，各級藥品監督管理部門要切實落實藥品安全「四個最嚴」要求，加大對相關診斷試劑生產、經營企業、醫療器械網絡交易服務第三方平台及網絡銷售企業監督檢查力度。對違法違規線索，各級藥品監督管理部門要及時組織查處，並將查處情況報送國家藥監局。

通知還稱，要高度重視通過網絡監測、投訴舉報等渠道反映的案件線索。對未經許可從事生產、經營活動的，生產、經營未經註冊批准相關檢測試劑產品的，要依法從嚴從快查處。對醫療器械網絡第三方平台經營者未履行對入駐電商的登記核查等義務的，未對平台內相關虛假信息及時處置的，要約談告誡並限期整改。對拒不整改或者整改不到位的，要依法嚴肅查處，並予以曝光。

通知強調，各級藥品監督管理部門要加強與公安、網信、通信主管等部門的協調配合，對發布虛假信息，生產銷售非法新冠肺炎病毒檢測試劑等產品的網站、App等，要及時通報網信、通信主管部門；對涉嫌犯罪的，要依法及時移送公安機關。

（國家藥監局網站）