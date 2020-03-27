國家電影局緊急通知：所有影院暫不復業　已復業的立即暫停

據內媒報道，國家電影局今天（27日）發出緊急通知，所有影院暫不復業，已復業的立即暫停營業。具體復業時間等國家電影局通知。目前各地方電影主管部門和相關院線、影管公司已收到通知。 國家電影局今天緊急叫停影院復業，除了復工近10天票房慘淡，此外有關部門對於影院相對密閉空間的防疫安全性也有所擔憂。

據了解，隨著新冠肺炎疫情在內地逐步得到有效控制，各地的電影院也陸續復業。不過步伐不一，3月16日，新疆中影金棕櫚影城成為內地第一家宣布復工的影城，據貓眼專業版數據，截至3月24日，內地共有495家影院開始營業，主要集中在新疆、四川、內蒙古、青海、甘肅等地，北京、山西、江西、上海、天津等地還未有影院營業。

3月26日，消防員對上海影城的消防設施進行安全檢查。（新華社）

已經開始營業的影院中，第一批由中國電影股份有限公司北京電影發行分公司發運的復映影片有《中國合夥人》《狼圖騰》《戰狼2》《流浪地球》等，於3月26日起陸續放映的還有中影、華夏兩家公司提供的《捉妖記》《十二生肖》《尋夢環游記》《復仇者聯盟》，以及《少年的你》《夏洛特煩惱》《綠皮書》《一條狗的使命》等中外影片。暫時沒有新片上映計劃。

中影發行公司與影片出品方協商後表示，將原分賬比例由43%：57%調整到0%：100%，這意味著這些復映影片均以公益發行的方式上映，發行方和出品方的43%的分賬部分全部讓利給影院。

不過首批影院復工首周的票房並不理想，最賣座的影片是2019年12月上映的國產懸疑影片《誤殺》，在過去一周實現票房收入6.69萬元（人民幣．下同）。報道指，民眾擔憂防疫安全，以及沒有新戲上映，成為影院復工後票房不佳的主要原因。

疫情爆發初期，仍有不少市民戴上口罩到戲院消遣。（中新社）

早前為了確保觀眾的觀影安全，北京、雲南、浙江、上海、江蘇等地陸續發布了電影行業的復工指引，對各地影院在清潔消毒、排片間隔、座位安排、實名登記、體溫檢測等方面做出明確要求。

北京在電影行業復工防疫指引中明確，電影放映單位復映初期需按隔排隔座售票，售票處實行觀眾信息登記制，影院公共區域每天消毒不少於8次，並進行通風等。江蘇近日出台的影院復業疫情防控操作細則還對員工防護、食品安全等8方面提出具體要求，並將影廳上座率控制在40%以下。

影院復工，意味著除了房租，還將面臨員工薪資、水電、消殺等多項成本的增加。一些影院經理坦言：「不復工發愁，復工之后又擔心回不了本，糾結。」

國家電影局今天發出緊急通知叫停影院復業，除了復工近10天票房慘淡，此外有關部門對於影院相對密閉空間的防疫安全性也有所擔憂。雖然內地目前疫情防控已取得顯著進展，但境外輸入病例的風險正逐步升高，仍處於關鍵時間，防疫工作絲毫不能放鬆。