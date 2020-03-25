【新冠肺炎】全國戲院四天票房僅約10萬元　內媒：疫情後會有反彈

新型冠狀病毒肺炎疫情在中國漸見緩和，各地近來都大力推動復工復產。惟據內地傳媒報道，以戲院業為例，截至周一（23日）全國僅有528間戲院恢復營業，復工率為4.65%，最近四天的票房相加更只有約10萬元（人民幣．下同）。報道指，封閉的環境、擁擠的人群，以及沒有新戲上映的困局，已成為戲院業復工後票房不佳的主要原因。但報道同時引述業內人士認為，疫情退卻後，觀眾前往睇戲的欲望將有「反彈式」上漲，電影將成為主要的娛樂消費渠道。

疫情剛剛大爆發之際，仍有不少市民戴上口罩到戲院消遣。（中新社）

報道提到，在首都北京，萬達電影、大地影投、保利院線、當代東方、百老匯等多間戲院業巨頭，旗下位於北京的戲院，現時都未有恢復營業的消息傳出。事實上，北京市政府副秘書長陳蓓此前亦有提到，北京的戲院業暫時還不具備恢復營業的條件。一名受訪戲院業管理層亦稱，目前未有接到主管部門的恢復通知，而且萬一在戲院發生聚集感染是無法承擔的責任，「再說即使營業，放甚麼片子。」

電影宣傳發行專家蘭放接受訪問時指出，從技術上而言，連續幾年的季度票房的比率都是差不多，換言之市場需求亦差不多，「在春節檔沒有爆發的能量，會在之後的幾個月中爆發出來。」蘭放認為，民眾在家中的時間久，一旦疫情過去，電影將成為主要的娛樂消費渠道。此外，受疫情影響，農曆新年檔期時，內地電影全部都取消上映，贏得社會好評，故觀眾亦會有所「回報」。

內地的戲院在疫情大爆發之後全面暫停營業。（中新社）

另一方面，報道亦稱農曆新年原本就是戲院業的旺季，一星期的收入佔全年約20%。蘭放稱，尤其是在四五線城市，非常依靠農曆新年檔期的戲院，停擺對他們而言是不少的衝擊，「我覺得管理部門可能會在電影基金等方面給予一定的補貼，來協助影院渡過難關。」

報道更稱，不少戲院已有推出自救措施，例如萬達影城、博納國際影城、金逸影城、大地影院等，都紛紛在網上開設賣品店清理存貨，又或者提前售賣各種各樣的套票，比如19.9元一張2D或者3D通用兌換券，使用期限截止到6月30日或12月30日。

（新京報）