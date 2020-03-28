【新冠肺炎】27日內地新增確診54例　均為境外輸入病例

撰文：王兆陽
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據國家衛健委消息，3月27日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例54例，均為境外輸入病例；新增死亡病例3例（湖北3例），新增疑似病例29例，新增治癒出院病例383例。
截至3月27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3128例，累計治癒出院病例74971例，累計死亡病例3295例，累計報告確診病例81394例，現有疑似病例184例。
湖北新增確診病例0例，新增治癒出院病例367例（武漢360例），新增死亡病例3例（武漢3例），現有確診病例2526例（武漢2517例），其中重症病例886例（武漢882例）。累計治癒出院病例62098例（武漢44951例），累計死亡病例3177例（武漢2538例），累計確診病例67801例（武漢50006例）。新增疑似病例0例，現有疑似病例0例。
3月27日0—24時，新增報告境外輸入確診病例54例（上海17例，廣東11例，福建6例，天津5例，浙江4例，北京3例，遼寧3例，內蒙古2例，吉林2例，山東1例）。截至3月27日24時，累計報告境外輸入確診病例649例。