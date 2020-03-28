【新冠肺炎】鄂贛警察省界橋上衝突　兩地發聯合公告同意撤關卡

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地漸見好轉，重災區湖北省亦於日前開始局部解封離開通道。惟湖北黃岡黃梅縣與江西九江市兩地的警務人員，周五（27日）據指在位於湖北江西省界的九江長江一橋上發生爭執衝突，有多人被推倒在地，同時更有大批湖北市民聚集抗議，推翻警車。衝突原因就是九江方面拒絕湖北的車輛人員通行。 及至周六（28日），九江市潯陽區新冠肺炎疫情防控應急指揮部與黃岡市黃梅縣新冠肺炎疫情防控工作指揮部發出聯合公告，強調潯陽黃梅兩地相鄰，人員相親，交往密切，經共同協商並報上級指揮部同意後，雙方均撤銷疫情防控期間設置的臨時防疫站，確保往來車輛人員無障礙通行。

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事緣於周五早上，據指黃梅縣撤走連接九江市的關卡後，九江卡卻堅拒湖北人入境，甚至將關卡直至移至長江一橋黃梅縣小池鎮一側。小池鎮有店鋪的店員透露，由於黃梅縣沒有火車站，當地人要復工就必須前往九江市乘搭火車，結果卻被攔在橋上。據事後在網上流傳的兩地警方各自的通告，黃梅縣警方指控九江警方越界執法，而且當中混有假警察。至於九江警方則稱被對方毆打，有一名警員及4名輔警受傷送院，但強調自始至終都沒有還手。

周六的聯合公告並沒有說明雙方衝突的具體原因，但稱自疫情發生後，兩地攜手合作，共克時艱，如今為統籌做好疫情防控和經濟社會發展，確保民眾順利返工返學返崗，促進經濟社會秩序恢復，特別制定九江長江大橋一橋通行保通保暢措施。黃梅縣及九江潯陽區均撤銷疫情防控期間設置的臨時防疫站，確保往來車輛人員無障礙通行，並且互認湖北的「健康碼」和江西的「贛通碼」，兩地民眾可持綠碼通行，不需要其它任何通行證明。

此外，江西省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部，在周五下午亦有發布新通告，強調所有進入江西的人員，只要出示綠色的健康碼，包括「贛通碼」或外省的健康碼，並且體溫測量正常，一律要准予通行，不得採取任何限制性措施。

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另一方面，對於警務人員衝突一事，據此前內地傳媒報道，黃梅縣公安局與九江市委宣傳部新聞科處均證實，有關部門已經介入調查，其中後者稱真實情況與網上流傳情況有出入，過程細節仍在了解中。

（綜合報道）