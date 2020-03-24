【新冠肺炎】湖北省明解封　郭家麒憂帶來第三波疫情衝擊

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，湖北省政府今日（24日）宣布，武漢市以外地區於明日（25日）零時起，解除離開的通道管控，人員可憑湖北健康碼安全有序流動，武漢市則於下月8日解封。 公民黨立法會議員郭家麒擔心，本港未有禁止旅客從內地抵港，武漢解封會帶來第三波疫情衝擊，批評林鄭堅拒全面封關，是不理會香港慘況、不負責任的行為。

湖北省政府今宣布，武漢市以外地區於明日（25日）零時起，解除離開的通道管控。(資料圖片)

湖北省疫情防控指揮部宣布，自明日起陸續恢復對外交通，並在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工復產。

郭家麒指出，武漢的疫情為香港帶來第一波、影響最大的衝擊，在現時正歷經第二波由歐美傳來的衝擊時，擔心武漢解封會為香港帶來第三波的影響，批評林鄭堅拒全面封關，是不理會香港慘況、不負責任的行為。郭家麒表示，解封後湖北居民可持商務或探親簽證等各種渠道風湧而至，而衞健委更指無症狀感染者不會被納入確診病例，香港可謂無險可守，建議應立即全面封關，最少在武漢解封後觀察一個月後才再作決定。

郭家麒擔心武漢解封會帶來第三波疫情衝擊。(翟睿敏攝)

他續表示，港府的家居檢疫如同開玩笑，受檢疫人士可四處走動，而市民致電熱線舉報亦不獲接聽，難以應付新一渡來港人潮。再者，本地的醫療系統負擔極重，負氣壓病房的使用率達7成，郭家麒呼籲林鄭高抬貴手，不要再傷害市民及醫護，「如其眼濕濕咋喊，不如做實事」。