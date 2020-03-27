【新冠肺炎】疑拒湖北人入境　鄂贛警察省界爆衝突　官方介入調查

伴隨著新冠肺炎疫情防控取得初步成效，內地多市紛紛降低了疫情防控等級，但在復工復產和保證安全等多項要求下，各地之間的矛盾也在突顯。 內地網上週五（27日）瘋傳「湖北江西警察省界起衝突」的數段影片，其中一段影片顯示，江西九江市長江一橋處，湖北黃岡市黃梅縣與江西九江兩地警務人員發生爭執，有一方人員被推倒至地上。另外還有零星片段看到，大批湖北市民聚集在橋上抗議，並將多輛警車推翻，據報事件也是由兩地警方衝突引起。 內媒《新京報》報道稱，黃梅縣公安局與九江市委宣傳部新聞科均對上述事件予以證實，對於兩地警務人員發生「衝突」一事，有關部門已經介入，詳細情況正在了解中，將發布通告。

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據影片拍攝者稱，事發原因是「九江交警不讓湖北車輛人員通行」。湖北黃梅縣小池鎮一間店鋪的店員稱，由於黃梅縣沒有火車站，當地人想要復工必須從九江市坐火車，但被攔在了橋上。周五上午，有10名以上身著特警制服的人從九江市通過長江一橋來到黃梅縣，店員微信朋友圈內發布的影片顯示，小池鎮交警被九江警方毆打。

不過，網傳的一張「3.27情況通報告」則顯示，九江警方稱遭到小池鎮警方毆打，並強調自始至終都未動手予以還擊，最終有1名民警和4名輔警被打傷入院治療。

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有目擊者錄製影片稱，衝突的導火索是當日早上九江市將卡口前移，設置到了黃梅縣小池鎮的關卡口處。九江市交警支隊工作人員李剛（化名）介紹，九江市長江一橋是連接湖北黃梅縣與江西九江市的紐帶，「兩地相隔很近，來往也多。」近日湖北解封後，許多黃梅縣人需要復工，會經過長江一橋前往九江火車站乘車出行，「一般是相關部門協調好車輛到大橋那裡，出示手續檢查無誤後，可以進入九江。」

九江市疫情防控指揮部多名工作人員表示，目前，黃梅縣居民要想進入九江市去往外地需要符合三個條件：出行火車票、綠碼及目的地接收證明。「九江市政府這邊會安排車輛，將人員接送到九江市火車站。」

九江市疫情防控指揮部方面則介紹，如果只是進入九江市，出示綠碼和目的地接收證明即可。對於兩地執法人員出現衝突一事，一名工作人員稱，「手續齊全就可以通過，不可能出現不放行的情況。」隨後其掛斷電話。

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黃梅縣委書記馬豔舟到九江一橋疏導群眾。（影片截圖）

周五下午，黃梅縣公安局與九江市委宣傳部新聞科處證實，有關部門已經介入兩地警務人員發生「衝突」一事，詳細情況正在了解中，將發布通告。對於九江市執法人員是否毆打黃梅縣執法人員，九江市委宣傳部新聞科工作人員稱，真實情況與網傳情況有所出入，過程細節仍在了解中。

有分析稱，上述現象的產生，或在一定程度上折射出了官方減少設卡逐步復工復產與嚴控疫情傳播等指令之間的衝突，但伴隨著內地疫情的逐步控制，這種矛盾也會逐漸化解。而此次事件的具體內情還有待官方進一步公布。

（綜合報道）