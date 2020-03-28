【兩岸關係】美國簽署《台北法案》　國台辦：毫無道理、自相矛盾

美國總統特朗普日前正式簽署《台北法案》，內容包括有支持美台進一步強化雙邊貿易及經濟關係、支持台灣參與國際組織、美國政府應採取作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係。 大陸國台辦發言人朱鳳蓮在周六（28日）回應時重申，《台北法案》是阻撓其他主權國家與中國發展正常國家關係，「毫無道理、自相矛盾，違背國際法和國際關係基本準則。」

朱鳳蓮指，外交部等部門已表明中國堅決反對《台北法案》的嚴正立場，並已向美國方面提出嚴正交涉。朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。台獨是歷史逆流，是絕路，是絕不會得逞的。

另一方面，全國人大外事委員會周五（27日）晚上亦有發聲明回應，批評美國不顧中國多次嚴正交涉，仍將《台北法案》簽署成法，「此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號」，對此表示強烈不滿和堅決反對。聲明更稱《台北法案》將嚴重干擾中美關係大局和兩國在重要領域合作，強烈敦促美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得實施法案，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定，否則最終只會損害美國自身的利益。

（綜合報道）