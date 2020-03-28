新冠肺炎｜中國試劑盒錯誤率高達8成？駐捷克使館：使用方法不當

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，中國近期向多個歐洲國家提供疫情諮詢和醫療物資援助。有捷克媒體披露。從中國採購的新冠病毒快速檢測試劑錯誤率達到80%，引起外界關注。 中國駐捷克大使館發言人周五（27日）回應稱，捷克官員已作出澄清，錯誤率之所以很高，是因為檢測方法不對，「中國相關公司亦就此作出澄清，並提醒捷方檢測時須嚴格按照有關說明規範操作。」

當地時間3月18日，一架捷克軍機從中國深圳飛抵捷克，載有15萬個新冠病毒快速檢測試劑盒。（央視新聞）

本月中捷克派出一架軍機從中國運回15萬劑新冠病毒快速檢測試劑。當時捷克衞生部長渥伊泰赫（Adam Vojtech）表示，該批試劑將被送到疫情嚴重的地區，供醫院、警察和士兵使用。但當地摩拉維亞西里西亞州應急人員卻指，該批試劑出錯率高達80%。

捷克副總理兼內政部長哈馬切克（Jan Hamacek）其後回應稱，試劑出錯可能是使用方法有誤。捷克衞生部官員亦澄清，這批試劑的錯誤率為20%到30%，而且快篩試劑的檢測只具參考性，並非最終結果。

3月13日，捷克布拉格市中心商場的快餐廳停業。 捷克政府12日宣布國家進入緊急狀態。（新華社）

及至周五，中国驻捷克大使馆在網站刊登消息，發言人就「媒體炒作中國快篩試劑錯誤率」一事作出回應。文內寫道，關於媒體所稱的問題，捷克防疫工作負責人、衛生部副部長、流行病學專家普米拉（Roman Prymula）已作出澄清，指出所謂80%錯誤率的說法是不正確的，該檢測是指向性檢測，如果要確診，還需進行PCR檢測。

文內指出，捷克內務部長也表示，有關情況是由於捷方人員使用方法不當所造成，「中國相關公司亦就此作出澄清，並提醒捷方檢測時須嚴格按照有關說明規範操作。」

文內還強調，病毒無國界，中方願同包括捷克在內的國際社會交流分享疫情防控經驗，共同抗擊疫情，維護全球和地區公共衛生安全。

除捷克外，西班牙媒體近日也報道稱，從中國採購深圳市易瑞生物技術有限公司的新冠病毒快速檢測試劑盒結果不精確，按要求試劑盒的精確度應超過80％，但這批試劑盒僅為30％。

深圳易瑞生物近日捲入「劣質」試劑盒風波，該公司強調可能是西班牙醫院沒有嚴格按章操作。（網上圖片）

深圳市場監管周五稱已對事件啟動快速核查，易瑞生物同日則發聲明回應稱，西班牙醫院在採樣過程中，可能沒有嚴格按照該公司的操作使用說明來進行鼻咽拭子樣本的採樣、提取和操作，因此導致樣本檢測準確度下降。

中國駐西班牙大使館早前則通過Twitter回應，該試劑盒生產廠商並未獲得中國國家藥品監督管理局的銷售許可，而之前中國商務部曾向西班牙提供過符合資質的供應商名單，名單中也並沒有這家公司。西班牙衛生部則表示，政府並不是直接從中國而是通過西班牙國內供應商購買到這批物資。

（綜合報道）